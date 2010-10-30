فتوای تاریخی رهبر انقلاب موجب تحکیم پیوند مذاهب اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر از مدینه، مولوی اسحاق مدنی صبح امروز شنبه در جمع حجاج اهل سنت استان گلستان در مدینه منوره اظهار داشت: فتوای معظم له مورد استقبال و خشنودی مسلمانان و علمای شیعه و سنی جهان از جمله شیخ الازهر واقع شد.

وی با اشاره به فضائل سیره نبی مکرم اسلام(ص) تصریح کرد: زیارت بارگاه مطهر بهترین بنده خداوند در مدینه النبی دارای ثواب و فضیلتهای فراوانی است و زائرین باید در ایام حضور در مدینه منوره از این فرصت حداکثر بهره را ببرند.

اسحاق مدنی با اهدای سلام گرم و صمیمی رئیس جمهور به تمامی زائران گفت: حضور دکتر احمدی نژاد در کشور لبنان بیانگر حمایت دولت و ملت ایران از مردم ستمدیده و مظلوم فلسطین است.

همدلی بین مسلمین ضرورت جهان اسلام است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان نیز وحدت و همدلی بین مسلمین را از ضروریات جهان اسلام عنوان کرد و گفت: در مناسک حج ابراهیمی مسلمین جهان فارغ از هر مذهب و مسلکی در یک لباس اتحاد واقعی مسلمانان را به نمایش می گذارند.

حجت الاسلام ابوالفضل عامری، زائرین خانه خدا را به تقویت روحیه وحدت و همدلی بیشتر دعوت کرد و افزود: از بحثهای تفرقه انگیز پرهیز کنید و سفیران خوبی برای دیگران در راستای گسترش و ایجاد وحدت باشید.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور ایام حج را فرصت خوبی برای توبه و پاکیزگى از آلودگی ها و گناهان دانست و اظهار داشت: همه چیز باید ابزار رسیدن به رضای خدا و دستیابی به هدف نهایی آفرینش، یعنی عبودیت و بندگی در مقابل خداوند متعال باشد.

وی تهذیب نفس و تقویت پایه هاى تقوى و خلوص را برخی از آثار حج برشمرد و گفت: حج مقبول سبب مى شود انسان از تمام گناهانش خارج شود و این مهم هنگامى به دست مى آید که زائران خانه خدا به اسرار اعمال و مناسکى که انجام مى دهند دقیقا توجه داشته باشند و هر قدمى که برمى دارند به سوى معبود و محبوب حقیقى باشد.

حجت الاسلام عامری با بیان اینکه توجّه به اسرار این عبادت و انجام آن با نهایت خلوص نیت، آثار عمیق آن را تا پایان عمر به همراه دارد تاکید کرد: انسان هر زمان به یاد خاطره هاى این سفر روحانى بیفتد، روح تازه اى در آنها دمیده مى شود واین یکی از آثار تربیتى و اخلاقى حج است.

وی مقام معظم رهبری را منادی وحدت وتقریب بین مسلمین دانست وگفت: برنامه های بعثه معظم له در ایام حج بر اساس ترویج این تفکر است.