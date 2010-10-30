هفت هزار هکتار کلزا در همدان کشت می شود

علیرضا رنجبرضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از این میزان تاکنون قرارداد کشت پنج هزار و 688 هکتار کلزا با کشاورزان استان همدان منعقد شده است.

وی با اشاره به محصول کلزا به عنوان یکی دیگر از محصولات کشت پاییزه در استان همدان گفت: تاکنون پنج هزار و 488 هکتار از زمین های کشت کلزا در استان همدان بیمه شده است.

ضرابی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته چهار هزار و 200 هکتار کشت کلزا در استان همدان انجام شده است، اظهار داشت: در سال گذشته شش هزار و 982 تن دانه روغنی کلزا به سازمان تعاون روستایی تحویل داده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه یکی از اهداف سازمان، کشت محصولات کم آب بر و استراتژیک است و کلزا از محصولاتی است که توسعه کشت و تولید آن از برنامه های اصلی است، اضافه کرد: در سال گذشته، 119 هزار و 550 تن کودهای ازته، فسفاته، پتاسه و ماکرو کامل برای کشت های استراتژیک استان همدان بین کشاورزان توزیع شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز 67 هزار تن انواع کودهای شیمیایی برای کشت های بهاره و ادامه کشت های پاییزه بین کشاورزان توزیع شده و برنامه ریزی لازم برای تامین کود موردنیاز سایر کشت های پاییزه انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه کشت های پاییزه استان شامل سه محصول عمده گندم، جو و کلزا است، افزود: هشت هزار و 252 تن بذر اصلاح شده گندم و جو بین کشاورزان توزیع شده و ارقام جدید گندم و جو در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در سال زراعی گذشته 413 هزار و 510 هکتار از اراضی استان همدان زیر کشت محصول گندم قرار گرفت که 311 هزار و 880 هکتار آن به صورت دیم و 101 هزار و 630 هکتار آن به صورت آبی بود و امسال نیز حدود 420 هزار هکتار از اراضی این استان زیر کشت محصول گندم قرار می گیرد.

رنجبرضرابی گفت: در سال زراعی گذشته بیش از 79 هزار و 650 هکتار از اراضی این استان زیر کشت محصول جو قرار گرفت که 43 هزار و 664 هکتار آن به صورت آبی و 35هزار و 989 هکتار آن به صورت دیم بوده است.