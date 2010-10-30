حمایت وزارت صنایع از داخلی سازی محصولات اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین روغنی در هفتمین نشست هم اندیشی معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن با دبیران و روسای تشکلها صنعتی افزود: برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در طرح هدفمندی یارانه ها، ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در وزارت صنایع و معادن آماده خدمات رسانی است.

معاون وزیر صنایع ومعادن اظهارداشت: واحدهای تولیدی سئوالات خود را برای کسب مساعدتهای قانونی در بخش مالیات، بیمه ، گمرگ ، مسائل بانکی و.. با این ستاد در میان بگذارند.

وی گفت: پنج دفتر تخصصی هم اکنون با جدیت راههای تولید داخلی کالاهای وارداتی ضروری را بررسی می کنند. روغنی تصریح کرد: هدف ما در ترسیم سیاستهای صنعتی و معدنی رسیدن به استقلال کامل در این بخش است.

وی اظهارداشت: از 6 هزار و 101 تعرفه مرتبط با وزارت صنایع و معادن در سال 88 تنها 4 هزار و 500 ردیف آن واردات صورت گرفت.

معاون وزیر صنایع و معادن از تشکلها و انجمنها درخواست کرد، به منظور حمایت از تولید داخلی در اسرع وقت ضوابط فنی کالاهای خود را به معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن اعلام کنند.

در این نشست " فاطمی امین" رئیس ستاد تحول صنایع و معادن با تشریح بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: با ایجاد خط اعتباری انرژی برای صنایع کوچک متوسط به هر میزان که در صنعتی افزایش قیمت انرژی اتفاق بیفتد با ارائه تسهیلات به صورت مدیریت شده از آنان حمایت خواهد شد.