به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه سال گذشته فاز اول خط لوله دوم واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان به طول تقریبی 35 کیلومتر به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

با راه اندازی خط لوله سرخس- دولت آباد حجم واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان تا سقف 15 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

بر اساس توافق گازی تهران-عشق آباد باید حجم واردات گاز از این همسایه شمالی کشور حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یابد، ضمن اینکه ساخت خط لوله جدید به منظور افزایش واردات گاز از این همسایه شمالی در دستور کار قرار گرفته است.

در حال حاضر ساخت فاز دوم خط لوله دوم گاز ایران - ترکمنستان به طول تقریبی 120 کیلومتر از پالایشگاه گاز هاشمی نژاد (خانگیران) تا منطقه سنگ بست خراسان مراحل پایانی ساخت خود را پشت سر می گذارد.

بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده ساخت این خط لوله 48 اینچی باید تا پیش از زمستان سالجاری به پایان برسد که در این صورت میزان واردات گاز حدود 20 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

در همین حال علیرضا غریبی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پیشتر ظرفیت نهایی خط لوله دوم گاز وارداتی ترکمنستان 45 میلیون متر مکعب در روز عنوان کرده و به مهر گفته بود: با تکمیل و بهره برداری از این خط لوله میزان واردات گاز طبیعی از ترکمنستان تا سقف 8 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

جواد اوجی معاون وزیر نفت از تزریق گاز به خط لوله دوم وارداتی از ترکمنستان (دولت آباد- سرخس) تا چند هفته آینده خبر داده و اظهار کرده بود: با بهره برداری از این خط لوله پایداری گاز در حوزه شمال و شمال شرق کشور افزایش خواهد یافت.

پیگیری مهر حاکی از آن است که مکاتبات برای دعوت از محمود احمدی نژاد و بردی محمداف روسای جمهور ایران و ترکمنستان برای افتتاح این خط لوله گاز آغاز شده است.

به گزارش مهر، مقامات گازی ایران و ترکمنستان تیرماه سالجاری بر روی فرمول جدید گاز وارداتی به توافق رسیدند که قرار است فرمول واردات گاز هر 3 سال یکبار مورد بازنگری قرار بگیرد.

بر اساس این توافقات جدید، حجم گاز وارداتی ایران از ترکمنستان با افزایشی 6 میلیارد متر مکعبی به 14 میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید.

از ابتدای جولای 2009 میلادی قیمت جدید گاز براساس فرمولی وابسته به فرآورده های نفتی شامل قیمت گازوئیل، نفت کوره کم سولفور و پرسولفور تعیین شده است. هم اکنون ایران به ازای واردات هر یکهزار متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان حدود 170 دلار می پردازد.