تصاویر یکی از گرانترین اسباب بازیهای روباتیک احساساتی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Hammacher Schlemmer روبات احساساتی به نام ERA را با قیمت 65 هزار دلار ارائه کرده است. ابزاری کاملا کنترل از راه دور که فرد می تواند با آن حرف بزند، اشاره کند و مفهوم پنج حس مختلف را به وی انتقال دهد.

این روبات احساساتی از سویی بسیار سرگرم کننده و پیشرفته است و از سویی دیگر قیمت بالای آن می تواند از محبوب شدن آن در بازارهای جهان جلوگیری کند.

قد ERA در حدود 137 سانتیمتر بوده و می تواند با استفاده از 19 موتور کوچک و پنهان تقریبا تمامی بخشهای بدنش را حرکت دهد. یک میکروفن و یک دوربین کوچک وظیفه دیدن و شنیدن روبات را به عهده دارد.

این روبات علاوه بر اینکه می تواند در مکالماتی که در زمان حقیقی انجام می گیرند شرکت کند، می تواند شادی، گیج شدن، خشم، غمگینی و خجالت را نشان دهد. روبات این احساسات را با استفاده از زبان بدن، میزان شدت صدا، چشمها و آنتنهایی که از ال ای دی های چند رنگی برخوردار هستند، نشان می دهد.

برای نمونه در صورتی که کاربر بخواهد حس شادی را در این ابزار ببیند، روبات صاف ایستاده و چشمهایش به رنگ سبز می درخشد و آنتنهای سبز رنگ خود را نیز به صورت صاف نگه می دارد. از سویی دیگر در هنگام خشم رنگ چشمهای وی قرمز شده و آنتنهای خود را به سمت عقب می کشد.

بر اساس گزارش گیزمگ، تمامی این رفتارهای تعاملی را می توان از فاصله 30 متری و با استفاده از تبلتی هد-ست دار کنترل کرد. بدنه این روبات از اسکلت بندی آلومینیومی برخوردار بوده و پوسته آن پلاستیکی است و انرژی خود را از انرژی AC تامین می کند.