ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران اعلام شد/ ابهام در اوزان 55 و 84 کیلوگرم

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در بازی‌های آسیایی گوانگجو به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی یا عباس دباغی

60 کیلوگرم: سعید احمدی

66 کیلوگرم: مهدی تقوی

74 کیلوگرم: صادق گودرزی

84 کیلوگرم: جمال میرزایی یا احسان لشگری

96 کیلوگرم: رضا یزدانی

120 کیلوگرم: فردین معصومی

مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان که از امروز شنبه آغاز شده است تا روز 27 آبان‌ماه، زمان اعزام به بازی‌های آسیایی گوانگجو در محل خانه کشتی ادامه خواهد داشت.