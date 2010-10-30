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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

برای حضور در بازی‌های آسیایی؛

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران اعلام شد/ ابهام در اوزان 55 و 84 کیلوگرم

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران اعلام شد/ ابهام در اوزان 55 و 84 کیلوگرم

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در حالی مهیای حضور در مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی گوانگجو می شود که هنوز کادر فنی این تیم برای انتخاب ملی پوشان اوزان 55 و 84 کیلوگرم به جمع بندی نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در بازی‌های آسیایی گوانگجو به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی یا عباس دباغی
60 کیلوگرم: سعید احمدی
66 کیلوگرم: مهدی تقوی
74 کیلوگرم: صادق گودرزی 
84 کیلوگرم: جمال میرزایی یا احسان لشگری
96 کیلوگرم: رضا یزدانی 
120 کیلوگرم: فردین معصومی
 
مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان که از امروز شنبه آغاز شده است تا روز 27 آبان‌ماه، زمان اعزام به بازی‌های آسیایی گوانگجو در محل خانه کشتی ادامه خواهد داشت.
 
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان اعلام کرده است اسامی ملی پوشان اوزان 55 و 84 کیلوگرم را بزودی و پس از بررسی بیشتر اعلام خواهد کرد.
کد مطلب 1181060

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