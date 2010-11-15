نبود بسته حمایتی تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان فرش

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در نهایت صنعت فرش تحت پوشش بسته حمایتی طرح تحول اقتصادی قرار نگرفت و آنچه دست اندرکاران فرش از آن نگران بودند و آن را عاملی مهم برای حذف فرش از گردونه اقتصاد ایران می دانستند به وقوع پیوست و بیم آن می رود عدم برخورداری فرش ایران از تسهیلات بسته حمایتی تولید به این صنعت ضربه بزند.

رئیس مرکز ملی فرش چندی پیش در گفتگویی از عدم برخورداری فرش ایران از بسته حمایتی تولید خبر داده و تاسف بارتر آنکه وی هم با این موضوع کاملا موافق است.

فیصل مرداسی درباره‌ قرار نگرفتن فرش دستباف در بسته حمایتی تولید، گفت: سهم فرش از حاملهای انرژی اندک است و به نظر می‌رسد به همین دلیل در قالب بسته حمایتی از تولید قرار نگرفته است.

رئیس مرکز ملی فرش در بخش دیگری از گفتگوی خود ویژگی بارز بسته حمایتی تولید را تغییر بهره‌ برداری از فناوری جدید برای کاهش مصرف انرژی ذکر کرد و افزود: در حوزه فرش چنین شاخصی وجود ندارد.

تورم عمومی بر صنعت فرش اثر گذار خواهد بود

مرداسی سپس درباره تاثیرپذیری حوزه‌ فرش از قانون هدفمندسازی یارانه‎ها پیش‎بینی کرد: این هنر و صنعت به مانند سایر محصولات از تورم عمومی متاثر خواهد شد.

وی درعین حال ابراز امیدواری کرد که با توجه به فضای رونق حوزه‌ صادرات و تدابیر دولت برای مهار اثرگذاری قانون هدفمندسازی یارانه ها، تاثیرات منفی قانون در خصوص فرش به حداقل ممکن برسد.

به گزارش مهر قبلا کارشناسان در خصوص لزوم برخورداری تولیدکنندگان فرش و حرفه های جانبی آن از بسته حمایتی تولید تاکید کرده اند، تمامی دست اندرکاران فرش و دستگاه‎های ذیربط و بالاخص مرکز ملی فرش باید در این خصوص به وظیفه تاریخی و خطیر خود عمل نماید و زمینه تجدیدنظر در این تصمیم غیرعقلایی را فراهم نماید.

تیر خلاصی بر پیکر فرش ایران

عبدالله احراری کارشناس و محقق فرش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: عدم استفاده از بسته حمایتی تولید به مثابه تیر خلاصی بر پیکر فرش ایران است.

وی گفت: متاسفانه بزرگترین ظلم ممکن در حق فرش روا داشته شد و آن چه دست اندکاران فرش از آن به عنوان حذف کننده گردونه فرش ایران از رقابت های جهانی نام می بردند به وقوع پیوسته و فرش ایران از بسته حمایتی تولید محروم شده است.

این کارشناس فرش در ادامه با اشاره به اینکه در مشاغل مختلف قالیبافی اعم از واحدهای قالیشویی، پرداخت زنی، کارگاه‎های رنگرزی و مجتمعهای فرشبافی و حتی واحدهای خانگی فرش از حاملهای انرژی استفاده می شود، بر ضرورت برخورداری فرشبافان از بسته حمایتی تولید تاکید و گفت: عدم برخورداری جامعه فرش از بسته حمایتی تولید قیمت تمام شده فرش ایران را شدیدا افزایش و علاوه بر کاهش تقاضا در بازار داخلی از قدرت رقابت آن در بازار های جهانی نیز کاسته خواهد شد.

احراری با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد اولیه فرشبافی حتی قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه ها، اذعان کرد: اگر قرار باشد فرش ایران چوب دو سر طلا بوده، از یک طرف چوب سیاستهای پولی و مالی اشتباه را تحمل نماید و از طرف دیگر در بسته حمایتی تولید قرار نگیرد در آینده بسیار نزدیک کارگاه‎های قالیبافی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف مرکز ملی فرش ایران در این خصوص خواهان تجدید نظر مراجع تصمیم گیر در این خصوص شد.

اگر این بسته به موقع به دست تولیدکنندگان نرسد یقینا رسالت اصلی مرکز ملی فرش که دفاع از حقوق بافندگان است، کاملا مغفول مانده است و در آینده بسیار نزدیک کارگاه‏های قالیبافی یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد.