فهرست نهایی بهترین کتاب گاردین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل گاردین، رمانهای "بچه‌ مارهای سیاه" از ندیفا محمد، "بوکسور، بیتل" نوشته نِد بیومن و "لطفاً در ساوانتو حضور به‌هم برسانید" نوشته میل چپمن و همچنین آثار غیر داستانی "در اشتباه بودن" درباره نقش اشتباهات در نتایج کار اندیشمندان و دانشمندان از کاترین شولتز و "رمانتیک مدرن" نوشته الکساندر هریس درباره نویسندگان و هنرمندان انگلیسی و تخیل در آثارشان از ویرجینیا وولف تا جان پایپر، کتابهایی هستند که به دور نهایی راه یافته‌اند.

نتیجه این جایزه در اول دسامبر (10 آذر) اعلام می‌شود و برنده، مبلغ 10 هزار پوندی را از آن خود خواهد کرد.

جایزه برترین کتاب گاردین از سال 1965 از سوی روزنامه گاردین راه‌اندازی شد و از سال 1999 این جایزه از انحصار کتابهای داستانی خارج شد و هر ساله به دیگر آثاری که از نظر ادبی حائز اهمیت باشند نیز اعطا می‌شود.

