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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

فهرست نهایی بهترین کتاب گاردین اعلام شد

فهرست نهایی بهترین کتاب گاردین اعلام شد

سه رمان و دو اثر غیر داستانی به دور نهایی جایزه بهترین کتاب گاردین سال 2010 راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل گاردین، رمانهای "بچه‌ مارهای سیاه" از ندیفا محمد، "بوکسور، بیتل" نوشته نِد بیومن و "لطفاً در ساوانتو حضور به‌هم برسانید" نوشته میل چپمن و همچنین آثار غیر داستانی "در اشتباه بودن" درباره نقش اشتباهات در نتایج کار اندیشمندان و دانشمندان از کاترین شولتز و "رمانتیک مدرن" نوشته الکساندر هریس درباره نویسندگان و هنرمندان انگلیسی و تخیل در آثارشان از ویرجینیا وولف تا جان پایپر، کتابهایی هستند که به دور نهایی راه یافته‌اند.

نتیجه این جایزه در اول دسامبر (10 آذر) اعلام می‌شود و برنده، مبلغ 10 هزار پوندی را از آن خود خواهد کرد.

جایزه برترین کتاب گاردین از سال 1965 از سوی روزنامه گاردین راه‌اندازی شد و از  سال 1999 این جایزه از انحصار کتابهای داستانی خارج شد و هر ساله  به دیگر آثاری که از نظر ادبی حائز اهمیت باشند نیز اعطا می‌شود.
 

کد مطلب 1181063

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