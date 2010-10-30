آمادگی ائمه جمعه برای اطلاع رسانی درباره تبعات هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی امروز شنبه در نخستین گردهمایی مسئولان ستادهای نماز جمعه سراسر کشور که در محل مجتمع آدینه در تهران برگزار شد تصریح کرد: ما می خواهیم به وسیله نماز جمعه جامعه را به سمت صلاح و اصلاح سوق دهیم و روحیه مقاومت را از این طریق به جامعه منتقل و آن را تقویت کنیم.

وی در ادامه مهمترین کار انبیا را اقامه نماز دانست و گفت: اقامه نماز جمعه از مسئولیت های ولی فقیه است که به نیابت از امام معصوم آن را به انجام می رساند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم تصریح کرد: این سفر بار معنایی فراوانی را برای ما به عنوان مسئولان برگزاری نماز جمعه دارد و مفاهیم منتقل شده در این سفر از سوی مقام معظم رهبری برنامه های یکسال آینده ما را روشن می سازد.

وی در ادامه به بهانه جویی های کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: این بهانه جویی ها صرفا به خاطر داشتن سلاح هسته ای نیست و دلیل اصلی دشمنی غرب با ما تفکر و اندیشه دینی و انقلابی است.

تقوی افزود: ما با همین تفکر توانسته ایم بنیان های فکری و رفتاری ستمگران را به هم بریزیم.

وی تاکید کرد: باید در این بین سیاست اصلی نهاد نماز جمعه بصیرت افزایی باشد و در این مسیر باید از اندیشمندان و فرهیختگان تمامی مناطق کشور به نحو احسن استفاده شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: امکان دارد اجرای این طرح در ابتدا شوکی را به جامعه وارد کند لازم است نهاد نماز جمعه نسبت به تبعات آن هوشیار بوده و اطلاع رسانی کنند.

تقوی اضافه کرد: این طرح یک جراحی بزرگ برای اقتصاد کشور به شمار می رود که از سالیانی پیش تر بحث آن مطرح بود که هیچ کدام از دولت ها نتوانستند وارد این مقوله شوند ، حال که دولت دهم قصد چنین اقدام بزرگی را دارد باید همه به دولت در این رابطه کمک کنند و به قطع و یقین پس از اجرای این طرح در مدت کوتاهی آرامش در جامعه استقرار خواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل موفقیت در انجام مسئولیت ها پرداخت و گفت: این عوامل عبارتند از آگاهی، ایمان به کار، اعتماد به نفس، کفایت، ایجاد روابط صمیمانه، داشتن برنامه و مشورت کردن که برای دست اندرکاران اقامه نماز جمعه بیش از همه بحث ایجاد روابط صمیمانه حائز اهمیت است، زیرا مسئولیت ما بر برقراری روابط اجتماعی استوار است.

تقوی در ادامه به آسیب شناسی این اقدام پرداخت و گفت: ناتوانی در کارها، شتابزدگی، استبداد رای و افراط و تفریط مهمترین آسیب هایی است که در این زمینه باید به شدت از آنها پرهیز کرد.

گفتنی است پس از سخنان حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، حجت الاسلام ابراهیمی معاون امور استانهای این ستاد به بحث بایدها و نبایدهای ستادهای برگزاری نماز جمعه پرداخت و در این رابطه راهبردهای اصلی ستاد نماز جمعه را تبیین کرد.