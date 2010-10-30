چهار آموزشگاه استثنایی هوشمند در تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن کشاورز با اعلام این خبر افزود: در این راستا، محتوای تدریس در مدارس هوشمند برای مناسب سازی به شکل دقیقی ارزیابی می شود.

وی هدف از راه اندازی این مدارس را تحول در عرصه نظام آموزش استثنایی کشور، استفاده از فناوری های نوین آموزشی و فناوری اطلاعات در نظام آموزشی اندیشه مدار عنوان کرد.

معاون آموزش و پرورش استثنایی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: نقشه راه مدارس استثنایی هوشمند در قالب انتظاراتی که از این مدارس می رود به شکل دقیقی باید ارزیابی شود و اکنون این چهار آموزشگاه به امکانات اولیه مجهز شده اند و برنامه درسی در کلاسهای درس به شکل نرم افزار و شبکه آموزشی به دانش آموزان ارائه می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار داشت: آموزشگاههای استثنایی هوشمند تهران با 56 کلاس در دوره ابتدایی آغاز به کار کرده است که در هر کلاس ، شش دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.

کشاورز با اعلام اینکه معلمان در این مدارس محتوای درسی خود را به صورت الکترونیک تولید و تدریس می کنند، افزود: تمامی کلاسهای مدارس استثنایی هوشمند به سیستم کامپیوتری و ویدئو پروژکتور مجهزند.

به گفته وی، تکمیل فضا و مناسب سازی محتوای آموزشی مدارس استثنایی هوشمند باید بر اساس برنامه ریزی و شناخت دقیق از نیازهای کودکان استثنایی باشد.