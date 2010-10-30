به گزارش خبرگزاری مهر، توماس کلی در این نشست به بررسی میراث سقراط برای فلسفه معاصر می‌پردازد.

سقراط همواره به استدلال و برهان به عنوان یک آموزه اصلی در فلسفه خود اشاره می‌کند. این جمله او معروف است که می‌گفت به دنبال استدلال برو به هر کجا که تو را هدایت کند.

در واقع توماس کلی معتقد است این جمله سقراط در تمام تاریخ فلسفه غرب جذابیت زیادی داشته و نگاهها را معطوف خود کرده است.

کلی در این نشست این جمله را مورد پرسش قرار می‌دهد و در مورد چیستی آن سؤال می‌کند. او این موضوع را ایده‌آل در نظر می‌گیرد و سپس به بررسی رابطه میان ایده‌آل و عقل سلیم می‌پردازد.