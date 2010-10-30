نقش زندانها در عرصه امنیت دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامحسین اسماعیلی صبح شنبه در جمع مسئولان زندانهای گلستان افزود: سهم زندان در امنیت جامعه بیش از بقیه است زیرا یک ناامنی که اتفاق می افتد ذهن و روان مردم را به خودش مشغول می کند.

وی اظهار داشت: فقط مرحله بروز ناامنی توسط بزهکاران و دستگیری آنان دیده می شود اما خط آخر را نمی بینیم.

وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات زندان و زندانی را ببینیم، پرونده شخصیتی زندانی را مطالعه کنیم و از زندانی درس بگیریم زیرا او نیز مانند ما روزی عزت و شوکت داشت.

اسماعیلی بر لزوم توجه به خانواده زندانیان تاکید کرد و گفت: یکسری از خانواده های زندانیان در جرم فرد مجرم شریک نیستند و باید به آنان توجه کنیم.

رئیس سازمان زندانهای کشور افزود: اگر امنیت را می خواهیم باید به خانواده زندانیان برسیم وگرنه خانواده زندانی، بزهکار بعدی است که در نوبت قرار دارد.



رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: اگر زندانی را که خطا کرده گرفتیم باید فکری هم برای خانواده اش از نظر مادی، معنوی و عاطفی، اخلاقی و انسانی شود و اگر این امر فراموش کنیم، هیچگاه در چرخه مبارزه با ناامنی موفق نخواهیم شد.