افتتاح آزادراه خرم آباد - پل زال بازهم به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی و داخلی از آزادراه خرم آباد - پل زال معاون ساخت و توسعه آزاد راههای کشور از سفر رئیس جمهوری در یکشنبه هفته آینده به منظور افتتاح این آزاد راه خبر داد.

مسعود رهنما در این رابطه به خبرنگاران گفت: در صورتیکه برنامه خاصی برای رئیس جمهوری پیش نیاید این آزادراه نهم آبان ماه به صورت رسمی افتتاح می شود.

این سخنان مسعود رهنما توسط مدیر کل راه و ترابری استان لرستان نیز تائید شد به طوریکه همه رسانه ها تاریخ سفر رئیس جمهوری برای افتتاح آزاد راه خرم آباد - پل زال را یکشنبه هفته آینده اعلام کردند.

این در حالیست که استاندار لرستان شب پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر از معلوم نبودن سفر رئیس جمهور به استان خبر داد و گفت: هنوز تاریخ این سفر مشخص نیست.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر اینکه زمان سفر دکتر احمدی نژاد قطعی نشده، عنوان کرد: همه تاریخهای اعلام شده در این زمینه شایعه است و صحت ندارد.

وی با بیان اینکه در دو استان قبلی محل خدمت وی نیز از این گونه شایعات در مورد سفر رئیس جمهور مطرح می شده است، افزود: تا زمانی که من به عنوان سخنگوی دولت در استان تاریخ سفر را اعلام نکنم هرگونه اظهار نظر از سوی افراد دیگر قابل قبول نیست.

استاندار لرستان تصریح کرد: اگر قرار باشد سفر رئیس جمهوری به استان انجام شود 48 ساعت قبل از انجام سفر موضوع به اطلاع رسانه ها رسانده خواهد شد و از طریق صدا و سیما نیز به مردم اطلاع داده می شود.

دهمرده با تاکید بر اینکه سایر مباحث مطرح شده در این زمینه تنها در حد شایعه است، یادآور شد: به محض قطعی شدن سفر هیئت دولت موضوع به اطلاع مردم و رسانه ها رسانده خواهد شد.

پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان اداره کل راه و ترابری استان لرستان نیز حکایت از به تعویق افتادن سفر رئیس جمهوری به استان به منظور افتتاح آزاد راه خرم آباد - پل زال دارد.

این در حالیست که پیش از این نیز بنابر اعلام معاون وزیر راه و ترابری قرار بوداین پروژه با حضور رئیس جمهوری تا پایان مهرماه سال جاری و همزمان با میلاد مسعود امام رضا(ع) به بهره برداری برسد که با استناد به دو اظهارنظر متناقض مسئولان وزارت راه این تاریخ به تعویق افتاد.

در حال حاضر آزاد راه خرم آباد - پل زال با پایان گرفتن عملیات اجرایی مورد استفاده مردم قرار می گیرد و تردد در آن به صورت موقت برقرار است.

مجری طرح آزادراه خرم آباد - پل زال در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده بهره برداری بودند این آزادراه خبر داد و اظهار داشت: تمام عملیات اجرایی این آزادراه در حال حاضر انجام شده و هم اکنون برخی از ترددها نیز در این مسیر نیز صورت می گیرد.