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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

تولید خودروهای سواری 19 درصد افزایش یافت

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از افزایش 19 درصدی رشد تولید سواری و 25درصدی رشد تولید خودروهای تجاری در هفت ماهه اول امسال خبر داد و اعلام کرد: در این مدت تولید انواع خودروی سواری، تجاری و وانت در شرکتهای تحت پوشش ایدرو از مرز 842 هزار دستگاه گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حاکی از آن است که انواع خودرو در دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا تا پایان مهرماه امسال 842 هزار و 148 دستگاه بوده است که نسبت به هفت ماهه نخست سال گذشته 19 درصد رشد نشان می دهد. در همین حال، سهم گروه ایران خودرو در این بخش 50 درصد و سایپا 50 درصد بوده است.

در این مدت در گروه صنعتی ایران خودرو 415هزار و 977 دستگاه خودروسواری و وانت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23درصد رشد داشته است.

در گروه خودروسازی سایپا نیز تا پایان مهرماه امسال 415هزار و 418 دستگاه خودروسواری و وانت تولید شده که رشد 16 درصدی را نشان می دهد.

همچنین در بخش خودروهای تجاری شرکت ایران خودرو دیزل 6089 دستگاه خودرو تولید کرده که این رقم، 93 درصد مدت مشابه سال قبل است.

از سوی دیگر شرکت سایپادیزل و زامیاد نیز در گروه سایپا 4664 دستگاه خودرو تجاری تولید کرده اند که 127درصد نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد.

در مجموع تولید خودروهای تجاری تا پایان مهرماه 1389 برابر 10753 دستگاه بوده است که 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. سهم گروه سایپا از این رقم 43 درصد و سهم ایران خودرو 57 درصد است.

کد مطلب 1181073

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