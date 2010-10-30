امسال 90 شرکت تعاونی در خراسان شمالی تشکیل شد

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر، سرمایه گذاری انجام شده در این شرکتهای تعاونی را بیش از 359 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این تعاونیها در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات تشکیل شده است و بیش از 970 نفر در آن عضویت دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به تداوم روند تشکیل شرکت های تعاونی، متقاضیان و علاقه مندان به فعالیت های گروهی می توانند با مراجعه به اداره های تعاون شهرستان ها یا نشانی اینترنتی، ww.taavonportal.ir و ثبت نام در این سامانه، ضمن تشکیل شرکت تعاونی مورد نظر خود، از حمایت های بخش تعاون استان نیز بهره مند شوند.



مدیر کل تعاون خراسان شمالی سهم اشتغال زایی بخش تعاون خراسان شمالی تا پایان امسال 537 نفر است اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه تعاون، فرابخشی است و در تمام عرصه ها حضور دارد این سهمیه به طور خاص به تعاون مربوط می شود و هم پوشانی ها با دیگر نهادها و اداره های دارای تعاونی و سهمیه اشتغال آنها در این زمینه لحاظ نشده است.



وی از بروز برخی موازی کاریها در پرداخت تسهیلات ابراز نارضایتی کرد و گفت: برای حل این مشکل قانون فرم جیم در دستور کار قرار گرفته است تا برخی افراد توان دریافت تسهیلات از چند سازمان به صورت هم زمان را نداشته باشند.



اهرابی با اعلام این که از 23 هزار و 147 متقاضی ثبت نام کننده طرح مسکن مهر در استان 11هزار و 938 نفر به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شده اند افزود: بسیاری از واحدهای این تعاونیهای مسکن آماده بهره برداری است و به محض برطرف شدن مشکلات زیربنایی گلستان شهر بجنورد، آیین بهره برداری از این واحدها هم زمان با دهه فجر امسال برگزار می شود.



مدیر کل تعاون خراسان شمالی اجرای طرح مسکن مهر را در حل مشکل مسکن کشور کارا توصیف کرد و ادامه داد: اجرای این قبیل طرحها باعث شده است مسکن از حالت کالایی قابل سرمایه گذاری خارج شود و اکنون نوبت اشتغال است تا این مشکل را نیز برای همیشه ریشه کن کنیم.



اهرابی تعداد شرکتهای تعاونی راکد و غیر فعال استان را 513 مورد عنوان کرد و گفت: در مقابل این آمار هم اکنون دوهزار تعاونی در بخشهای تامین نیاز، اعتباری، کشاورزی، مسکن، خدمات، حمل و نقل، معدنی و کانی، عمرانی و فرش دستباف در استان است.



وی تعداد تعاونیهای اعتباری فعال را نیز یازده مورد اعلام کرد و افزود: تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ایجاد تعاونیهای اعتباری آزاد صادر نمی شود.



اهرابی تصریح کرد: اخطارهای لازم برای تبدیل تعاونیهای اعتباری به موسسه مالی یا بانک داده شده است و چنانچه این تعاونیها برای این منظور تلاش نکنند مجوز ایجاد شعبه های جدید نیز از آن سلب می شود و با مشاهده ایجاد اختلال به وسیله این تعاونیها در نظام پولی کشور برخوردهای متناسبی صورت می گیرد.



مدیر کل تعاون خراسان شمالی حسابرسی از 20 شرکت تعاونی را از جمله عملکردهای این اداره کل دانست و خاطرنشان کرد: بحث نظارت با اطمینان نداشتن متفاوت است و شرکت های تعاونی باید حسابرسی های دقیقی داشته باشند.