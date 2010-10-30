به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از توتال فیلم باردم در این باره گفت: فکر می‌کنم اتفاقی که در شیلی افتاد یک بزنگاه تاریخی است. اما تاریخ نیاز به گذر زمان دارد تا واکنش خود نسبت به یک موضوع را از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نسبت به یک واقعه نشان دهد.

باردم افزود: پس از بروز واقعه‌ای تاریخی مثل ماجرای معدنچیان شیلی نیاز داریم تا زمان بگذرد تا به عقب برگردیم و ببینیم دقیقا چه اتفاقی افتاده است، البته این فیلمی نیست که امروز بخواهم در آن نقش آفرینی کنم. شاید چند سال دیگر بتوان در فیلمی با این موضوع حضور یافت. فکر می‌کنم ساخت فیلمی با این میزان بار دراماتیک کار آسانی نیست.



وی ادامه داد: اگر فیلمنامه خوبی در این زمینه نوشته شود با کمال میل در آن فیلم بازی خواهم کرد. اما شک نکنید پرداختن به این قصه و ساخت فیلمی خوب بر اساس آن دشوار است.