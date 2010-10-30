عضویت در سپر موشکی ناتو؛ پایانی بر استقلال ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، ناتو تا تاریخ 17 نوامبر به ترکیه فرصت داده تا تصمیم خود را در مورد حضور در سپر موشکی مشترک سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کند، اقدامی که دولت رجب طیب اردوغان را در دو راهی مشکلی قرار داده است.

ترکیه از یک سو حضور پررنگ در ناتو و عضویت در اتحادیه اروپا را در پیش رو دارد و از سوی دیگر نگاه اسلامگرایان ترکیه به سیاست منطقه ای است که توانسته امتیارهای زیادی را برای ترکیه در خاورمیانه به ارمغان بیارود.

در این مبان برخی کشورها به دولت اردوغان وعده داده اند که موافقت آنکارا با استقرار سپر موشکی ناتو در خاک ترکیه می تواند گام مثبتی باشد برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و با نصب رادارهای موشکی در خاک ترکیه مخالفت های فرانسه با عضویت ترکها در اتحادیه رنگ ببازد.

اما آیا حضور در پروژه ای 165 میلیون پوندی ارزش آن را دارد که ترکیه همسایگان شرقی خود را از دست بدهد؟

"هاکان آلبایراک" از کارشناسان حاضر در موسسه مطالعات خاورمیانه استانبول می گوید : از دست دادن دوستی ایران در ازای دوستی با ناتو به معنای پایان استقلال سیاست خارجی ترکیه خواهد بود. علاوه بر آن ترکیه با پیوستن به طرح ناتو احترام خود در جهان اسلام را از دست می دهد.

بر همین اساس، عضویت در سپر موشکی ناتو پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تضمین نمی کند، زیرا حضور در این اتحادیه نیازمد اصلاحاتی است که آنکارا هنوز این اصلاحات را انجام نداده است.