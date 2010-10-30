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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

بعد از اخبار ساعت 21؛

احمدی نژاد درباره هدفمندی یارانه ها با مردم سخن می‌گوید

احمدی نژاد درباره هدفمندی یارانه ها با مردم سخن می‌گوید

رئیس جمهوری اسلامی ایران امشب در یک برنامه تلویزیونی درباره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و مسائل روز سیاسی و بین المللی با مردم سخن خواهد گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه شب بعد از اخبار ساعت  21 شبکه یک سیما به تشریح جزئیات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و همچنین مسائل روز سیاسی و بین المللی خواهد پرداخت .

گفتنی است چندی پیش مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور از گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر احمدی نژاد با مردم در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داده بود.

به گزارش مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران آخرین بار 26 شهریور ماه امسال در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، در برنامه ای در شبکه خبر سیما با مردم سخن گفته بود.

کد مطلب 1181079

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