تشکیل ستاد کاهش آسیب در زندانهای استان مرکزی موثر است

عباسعلی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: درگیر کردن فکر و ذهن زندانیان با فعالیتهای متنوع و گوناگون عامل اصلی کاهش آسیبهای مختلف در زندانهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به زیردستان گفت: توجه به زیر‌دستان و به ویژه نیروهای وظیفه، اصلی مهم و از نظر روانی بسیار موثر در ادامه هر‌چه بهتر امور است که مسئولان اداره کل باید به تمام امور مربوط به نیروهای زیردست خود توجه ویژه داشته باشند.

عرب از تشکیل دوره کلاس آموزش همسان برای زندانیان آزاد شده خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه آموزش همسان که طرح آن از سوی انجمن حمایت از زندانیان کشور با همکاری دفتر توسعه سازمان ملل مطرح شده است، اقدام به برگزاری یک دوره کلاس آموزش همسان برای زندانیان آزاد شده کرده است.

‌وی اضافه کرد: این دوره‌ها با تدریس سه تن از مدد‌جویان آزاد شده که دوره مربیگری را طی کرده‌اند، در مدت سه جلسه و با حضور 72 نفر از مددجویان آزاد شده زندان‌های استان برگزار شد.