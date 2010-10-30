کرمانشاه جزو پنج استان امن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی ملکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه ها در ایجاد امنیت و پیشگیری از جرائم اظهارداشت: رسانه ها می توانند در پیشگیری از بسیاری ازجرایم ،ایجاد احساس امنیت در جامعه،همچنین ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی بسیار موثر باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه ارتقای امنیت از وظایف اصلی دستگاه قضایی است گفت: رسیدگی به بحث امنیت از آنجایی که یک بحث کلی است مربوط به کلیه حاکمیت نظام است و باید تمامی دستگاه ها و آحاد جامعه جهت برقراری امنیت خود را سهیم بدانند.

ملکی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون دادسرای کرمانشاه در بحث رسیدگی به پرونده ها در سطح کشور رتبه سوم را کسب کرده است، گفت: هم اکنون در دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه کمتر از 500 فقره پرونده موجود است، در حالی که این تعداد در ابتدای سالجاری بیش از هزار فقره بود که با تلاش و پیگیری قضات حدود 50 درصد آنها مختومه شد.

وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسرای کرمانشاه را حدود سه ماه اعلام و تصریح کرد: در برخی موارد زمان رسیدگی به پرونده ها با توجه به نوع جرم بسیار کمتر است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه در خصوص عمده جرایم کرمانشاه گفت: در حال حاضر سرقت، مواد مخدر و نزاع های دسته جمعی بیشترین جرایم استان را تشکیل می دهند که باید گفت عمده این جرایم از جمله مواردی هسند که رشدی کشوری داشته اند و تنها مختص به کرمانشاه نیست.

ملکی افزود: استان کرمانشاه خوشبختانه در برخی از جرایم کلان که امنیت را به خطر می اندازند مانند کلاهبرداری، آدم ربایی و جعل اسناد کاهش چشمگیری داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه با اشاره به برخورد جدی با برخی از قانون شکنان خاطر نشان کرد: با پدیده های قانون شکنی و نا امنی به شدت برخورد خواهیم کرد و هیچ گونه اغماضی در این خصوص نخواهیم داشت.