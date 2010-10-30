عزیزی دبیر و رئیس هیئت داوران جشنواره تئاتر تک نفره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا انصاری مدیر عامل بنیاد آفرینشهای هنر ینیاوران طی حکمی دکتر محمود عزیزی نمایشنامهنویس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را برای دومین باربه عنوان دبیر و رئیس هیئت داوران جشنواره تئاتر تکنفره برگزید.
دومین جشنواره تئاتر تک نفره 25 تا 30 دیماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود. علاقمندان میتوانند تا تاریخ 30 آبان با تکمیل فرم فراخوان و با ارائه سه نسخه از اصل نمایشنامه به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.
نمایش "روزی، گذری، روزگاری" به ارگردانی جواد نوری و خیرالله تقیانی دوشنبه 10 آبان ویژه هنرمندان تئاتر روی صحنه میرود. همچنین اعضا خانه تئاتر و سینما میتوانند با ارائه کارت عضویت از این نمایش دیدن کنند. این نمایش هر روز به جز شنبهها ساعت 19 در تماشاخانه سنگلج اجرا میشود.
همچنین نمایش" شب اسرار آمیز په په" به نویسندگی محمدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی دوشنبه 10 آبان ساعت 19 در تالار هنر برای هنرمندان اجرا می شود. این نمایش کاری از گروه تئاتر ایده است و داستان آن درباره "په په" پسر بچه شیطان و بازیگوشی است که در یک شب اسرار آمیز و در نبود پدر و مادرش، پیشخدمت خانه را مجبور به انجام کارهایی عجیب میکند.
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