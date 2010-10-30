ایران از قدرتمندترین کشورهاست/ برنامه هسته ای ایران خطری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه اتریشی "دی پرسه" در پاسخ به این پرسش که چرا شما از انتخابات پارلمانی 28 نوامبر در مصر به عنوان یک شانس استفاده نمی کنید و می خواهید آن را تحریم کنید اظهار داشت: در مصر قانون جنگ حاکم است. در سی سال گذشته انتخابات همواره تحریف و دستکاری شده است. اگر من از ابتدا بدانم که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار نمی شود و با وجود این در آن شرکت کنم به این ترتیب به چنین وضعیتی و به چنین رژیمی مشروعیت داده ام.

وی افزود: جوانان مصری می دانند که ساختار دولت در مصر از مشروعیت برخوردار نیست. چنین سیستمی ارزشهای ریشه ای مانند دموکراسی و حقوق بشر را رعایت نمی کند، بنابراین ما باید خارج از این سیستم فعالیت کنیم همانگونه که در آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید اتفاق افتاد.

البرادعی در ادامه خاطر نشان کرد: هیچ روزی در مصر نمی گذرد که همراه با اعتراضات نباشد. و هیچ روزی در مصر نمی گذرد که جوانانی زندانی نشوند. اما حرکتهایی در مسیر تحول در کشور ما در حال شکل گیری است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما برای انتخابات رئیس جمهوری مصر نامزد خواهید شد اظهار داشت: خیر، به همان دلایلی که انتخابات پارلمانی را تحریم می کنم برای این مقام کاندیدا نخواهم شد. چنین اقدامی در شرایط فعلی بی معنا است. کاملا واضح است که رئیس جمهوری بعدی در کشور ما از حزب حکومتی خواهد بود. ظاهرا حسنی مبارک هم می خواهد یکبار دیگر برای این منظور کاندیدا شود.

وی افزود: اولویت من هرگز رئیس جمهور شدن در مصر نبوده است، بلکه من می خواهم از مصر یک کشور بر پایه دموکراسی بسازم.

البرادعی درباره یکی از سیاستهای حکومت بوش مبنی بر تلاش برای گسترش دموکراسی در کشورهای عربی اظهار داشت: دگرگونی همواره باید از داخل شکل بگیرد. این یک توهم است که ما بتوانیم دموکراسی را از خارج وارد کنیم. من به مردم کشورها بیش از حکومتها اعتماد دارم. حکومتهای سراسر دنیا باید در برابر نقض حقوق بشر به پا خیزند. چنین حرکتهایی نباید فقط معطوف به کشورهای عربی و وابسته به علایق سیاسی باشد.

البرادعی درباره سخنرانی اوباما در قاهره و وعده های وی مبنی بر حل کردن تضادهای خاورمیانه اظهار داشت: زمانی که اوباما در قاهره از احترام متقابل بین غرب و مسلمانان سخن گفت امیدهای زیادی را در سراسر دنیا به وجود آورد. اما متاسفانه وی حالا به خصوص درگیر مسائل سیاست داخلی کشورش شده است. به این ترتیب در جهان عرب دلسردی بزرگی در این باره به وجود آمده است که اوباما به وعده هایی که داده عمل نکرده است.

دبیر کل سابق آزانس بین المللی انرژی هسته ای در بخش دیگری از این گفتگو درباره مناقشات هسته ای ایران با غرب اظهار داشت: ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه است. این کشور ایدئولوژی متفاوتی با غرب دارد.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه اتمی ایران هنوز برخی مسائل باید روشن شود اظهار داشت: اما امروز هیچ کس حتی سازمانهای امنیتی آمریکا نمی گویند که ایران سلاح اتمی می سازد. من در برنامه اتمی ایران هیچ خطری نمی بینم.

وی درباره سیاستهای جانشین خود در قبال موضوع هسته ای ایران اظهار داشت: آمانو سبک متفاوتی با من در این راستا دارد، اما از نظر ماهیت گزارشهای ارائه شده توسط من و آمانو هیچ تفاوتی وجود ندارد. آمانو به برخی قسمت های برنامه هسته ای ایران مشکوک است اما نمی گوید که ایران در حال ساخت سلاح اتمی است.

البرادعی در پایان این گفتگو اظهار داشت: من امیدوارم که در سالهای آینده شرایط برای انجام مذاکرات با تهران فراهم شود. ایران می تواند یک فاکتور کلیدی برای ایجاد پایداری در لبنان افغانستان و عراق محسوب شود.