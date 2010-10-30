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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

یک مقام عراقی :

مرز آبی ایران و عراق با هماهنگی تهران ترسیم می شود

مرز آبی ایران و عراق با هماهنگی تهران ترسیم می شود

یکی از مشاوران نخست وزیر عراق از آغاز ترسیم فنی مرزهای آبی ایران و عراق در ماه آتی میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "احمد الشیحانی" مشاور نخست وزیر عراق در امور خارجه اظهار داشت: دولت عراق یک کمیته ای متشکل از وزارتخانه های کشور، امور خارجه، شورای استانداری بصره و هیئت مشورتی کابینه تشکیل داده تا مرزهای آبی دو کشور بار دیگر ترسیم شود. این اقدام پس از هماهنگی با طرف ایرانی انجام شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: مرزهای اروند رود اوایل ماه آتی میلادی با نظارت سازمان ملل متحد و طبق اقدامات بین المللی ترسیم خواهد شد.

الشیحانی همچنین اعلام کرد که طرف ایرانی از این اقدام به اعتبار اینکه یک عملیات فنی است و به مسائل سیاسی ارتباطی ندارد استقبال کرده است.

کد مطلب 1181091

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