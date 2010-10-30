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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

رضایی در گفتگو با مهر:

سینما فلسطین پاتوق فرهنگی است

سینما فلسطین پاتوق فرهنگی است

مدیر سینما فلسطین با اشاره به استقبال از جشنواره رشد در این سالن، این سینما را یکی از پاتوق‌های فرهنگی دانست.

علی رضایی به خبرنگار مهر گفت: سینما فلسطین این روزها میزبان جشنواره فیلم رشد است، دیروز مراسم افتتامیه در میان شور و شوق مخاطبان برگزار شد و امروز سه سالن مملو از دانش‌آموزان و اولیای مدارس است. پس از پایان این جشنواره، سینما فلسطین میزبان جشنواره سینما حقیقت و فیلم کوتاه می‌شود.

وی ادامه داد: از نظر صوتی و تصویری سینما تجهیز شده و برای برگزاری جلسات نقد و بررسی در شرایط ویژه هم آماده‌ایم، سعی کرده‌ایم سینما فلسطین یک پاتوق فرهنگی برای سینمادوستان و علاقمندان به فیلم‌های متفاوت باشد. فضای سینما طوری طراحی شده که تماشاگران علاوه بر فیلم دیدن بتوانند گپ و گفت درباره فیلم‌ها داشته باشند.

رضایی افزود: امیدوارم خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای دیدن فیلم‌هایی که در جشنواره رشد روی پرده می‌روند تمایل نشان دهند و از فضای فرهنگی موجود به شکل مثبت استفاده کنند.

کد مطلب 1181095

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