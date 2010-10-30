سینما فلسطین پاتوق فرهنگی است

علی رضایی به خبرنگار مهر گفت: سینما فلسطین این روزها میزبان جشنواره فیلم رشد است، دیروز مراسم افتتامیه در میان شور و شوق مخاطبان برگزار شد و امروز سه سالن مملو از دانش‌آموزان و اولیای مدارس است. پس از پایان این جشنواره، سینما فلسطین میزبان جشنواره سینما حقیقت و فیلم کوتاه می‌شود.

وی ادامه داد: از نظر صوتی و تصویری سینما تجهیز شده و برای برگزاری جلسات نقد و بررسی در شرایط ویژه هم آماده‌ایم، سعی کرده‌ایم سینما فلسطین یک پاتوق فرهنگی برای سینمادوستان و علاقمندان به فیلم‌های متفاوت باشد. فضای سینما طوری طراحی شده که تماشاگران علاوه بر فیلم دیدن بتوانند گپ و گفت درباره فیلم‌ها داشته باشند.

رضایی افزود: امیدوارم خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای دیدن فیلم‌هایی که در جشنواره رشد روی پرده می‌روند تمایل نشان دهند و از فضای فرهنگی موجود به شکل مثبت استفاده کنند.