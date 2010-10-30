به گزارش خبرگزاری مهر،مسعود پایدار عضو انجمن ناشران فرهنگی با اعلام خبر برپایی این همایش در دومین روز برپایی نمایشگاه تخصصی "کتاب دانشگاهی" گفت: مخاطبان این همایش را ویراستارها و مدیران مسئول مراکز انتشاراتی تشکیل می‌دهند.

وی توضیح داد: پس از سخنرانی استادان حوزه ویرایش، در این همایش میزگردی نیز تشکیل خواهد شد که افراد می توانند پرسشهای خود را مطرح و پاسخشان را مستقیماً از سخنرانان دریافت کنند.

پایدار با اشاره به وجود مشکلات فراوان در حوزه ویرایش کتابهای دانشگاهی گفت: در صورتی که ناشران و ویراستارها از این همایش استقبال کنند، حتما تعداد همایشها را باحضور دیگر متخصصان این حوزه افزایش می‌دهیم.

علی کافی سرویراستار نشر دانشگاهی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین زهیر توکلی ویراستار تخصصی حوزه علوم انسانی را از جمله سخنرانان این همایش هستند.

همایش "ویرایش کتابهای دانشگاهی" از ساعت 10 در قالب سومین نمایشگاه "کتاب دانشگاهی" برپا می‌شود.

سومین نمایشگاه فرهنگی "کتاب دانشگاهی" در فضایی حدود 2400 متر مربع صبح روز 11 آبان‌ماه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب افتتاح می‌شود و تا 17 آبان ادامه خواهد داشت.