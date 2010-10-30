به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار هزار جلد کتاب برتر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور امروز شنبه 8 آبان در محل هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد.

منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این مراسم گفت: طرح کتاب برتر دومین طرح بزرگ نهاد عمومی کتابخانه‌های کشور در موضوع ارتقاء سطح مطالعه مفید در کشور است . در حال حاضر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور سه طرح اساسی را پیش رو دارد: اولین طرح،" کتاب من" نام دارد که سال گذشته توسط ریاست جمهوری رونمایی شد هدف از این طرح در دسترس قرار دادن کتاب برای تمام مخاطبان ایرانی در سراسر کشور است. با انجام این طرح ، مسائل مالی و بعد فاصله باعث عدم دسترسی مخاطبان به کتاب نخواهد شد. طبق آخرین آماری که مسئولین این طرح داده‌اند روزانه بیش از 5 هزار عنوان کتاب در این پایانه درخواست می‌شود و در فاصله 5/10 روزه درخواستها به دست مسئولین کتابخانه‌ها می‌رسد.



وی افزود:طرح دوم طرح "کتاب برتر" است که امروز به دست آقای صادق محصولی وزیر رفاه و امور اجتماعی رونمایی می‌شود. این طرح با کمک استادان و فرهیختگان جامعه انجام خواهد شد و باعث می‌شود همه موضوعات مورد علاقه مخاطبان در دسترس جامعه کتابخوان قرار بگیرد. این طرح در فضای مجازی انجام خواهد شد و از هر موضوع 10 عنوان کتاب به عنوان کتاب برتر برگزیده می‌شود.

واعظی درباره طرح سوم گفت: این طرح سیرمطالعاتی است که براساس مبانی تئوریک موضوع سیر مطالعاتی طراحی شده‌اند و در قالب یک دانشگاه عمومی موضوعات مورد نیاز جامعه کتابخوان را در اختیار این قشر قرار می‌دهد. ضرورت اجرای این طرح ارتقاء سطح عملی جامعه است. امیدوارم بتوانیم در حد بضاعت خود در عملیاتی شدن فرامین مقام معظم رهبری درباره همت مضاعف فعالیتی موثر داشته باشیم.

در ادامه این برنامه نرم افزار هزار جلد کتاب برتر در فضای مجازی توسط صادق محصولی وزیر رفاه و امور اجتماعی رونمایی شد.

سپس واعظی گفت: برخی از کشورها مانند انگلستان تصمیم گرفته‌اند بودجه کتابخانه‌های عمومی را محدود کرده و امکانات مالی این نهادهای فرهنگی را محدود کنند. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان ترویج دهنده موضوع مطالعه در کشور این اقدام دولت انگلیس را محکوم می‌کند. به نظر ما این حرکت در جهت حذف جریان مطالعه عمومی و قرار دادن آن در سیطره استکبار جهانی است. امیدوارم مسئولان کشور مراتب اعتراض سیاسی خود را از این حرکت انگلستان بروز بدهند.