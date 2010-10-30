پذیرش دانشجوی دکتری"مطالعات علم"در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون ورودی کتبی رشته مطالعات علم (فلسفه و تاریخ علم) روز پنجشنبه 30 دی ماه 1389 برگزار می‌شود و متعاقب آن از پذیرفته‌شدگان این مرحله برای گزینش نهایی، مصاحبه علمی به عمل خواهد آمد.

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران موسسه‌ای دولتی است و دوره دکترای مطالعات علم این موسسه به تصویب وزارت علوم رسیده است بنابراین شرکت در این دوره تابع مقررات آموزش رایگان است و شهریه‌ای از پذیرفته‌شدگان دریافت نخواهد شد.

تنها پذیرفته‌شدگان احتمالی‌ای که پیشتر از تحصیلات رایگان در دوره دکتری در یکی از مراکز زیر نظر وزارت علوم استفاده کرده باشند، باید مطابق مقررات، شهریه‌ای معادل دوره شبانه بپردازند.