6500 هکتار از اراضی ملی استان زنجان رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی ظهر سه ششنبه در جمع خبرنگاران بر لزوم حفاظت هرچه بیشتر از اراضی ملی تاکید کرد و افزود: با تلاش شبانه روزی یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری طی این مدت سه باب ساختمان و 17 مورد باغ که به صورت غیرمجاز در اراضی ملی استان احداث شده بود قلع و قمع شد.

وی یادآورشد: در هفت ماهه اول امسسال 109 دستگاه ماشین آلات تخریب کننده مرتع در استان توقیف و تعداد 30 نفر متخلف نیز در این رابطه بازداشت شدند.

سعادتی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، افزود: بیش از 51 درصد از وسعت استان را مراتع شامل می شود و 24 هزار خانوار به این بخش وابسته اند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان وسعت جنگل ها در سطح استان را نیز بیش از 97 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: اهمیت جنگل ها به لحاظ زیست محیطی و اقتصادی غیرقابل کتمان است و همگان باید در شرایط کنونی برای حفاظت از این نعمات خدادادی بسیج شوند.