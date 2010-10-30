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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

استودیوی جدید شبکه زاگرس در دست احداث است

استودیوی جدید شبکه زاگرس در دست احداث است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون فنی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت: احداث استودیوی تولید و پخش خبر صدا و سیمای مرکز کرمانشاه با پیشرفت فیزیکی 20 درصدی در حال انجام است.

محمد رضا متجلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: عملیات بنای این استودیو که در نوع خود از مجهزترین استودیوهای تولید محسوب می شود به مساحت تقریبی 250 متر مربع  به عنوان یکی از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان در حال اجرا است.

وی ادامه داد: این پروژه با اعتبار پنج  میلیارد ریال در حال ساخت است و پیش بینی می شود جهت تکمیل نهایی به 12 میلیارد ریال اعتبار نیاز باشد.

معاون فنی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه  خاطر نشان کرد: در این راستا تاکنون سازمان صدا و سیما به صورت تعهد تامین تجهیزات فنی استودیو نسبت به افزایش سهم خود موافقت کرده است.

کد مطلب 1181107

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