نخستین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت چاپ در مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مازندران با دارا بودن بیش از 200 واحد فعال چاپی در رسته های مختلف حوزه چاپ افست، دیجیتال، تامپو، فلکسوگرافی، چاپ های صنعتی دارای رتبه پنجم در سطح کشور است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه این همایش اظهار داشت: این اداره کل در شش ماهه نخست امسال، 25 موافقت نامه اولیه تاسیس چاپ و 24 فقره پروانه بهره بردری چاپ صادر کرده است.

نقی مهدی پور افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در حال حاضر در هشت رشته عمومی و 14 رسته تخصصی به صدور پروانه برای متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط، نسبت به صدور پروانه اقدام می کند که با عنایت به شرایط وی‍ژه استان در حوزه بسته بندی این اداره کل صدور پروانه چاپ در غالب چاپ های صنعتی در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ مازندران علاوه بر اطلاع رسانی در غالب تبلیغات محیطی مطبوعاتی و رسانه برای عموم مردم و ارسال دعوت نامه شرکت در نمایشگاه به دانشگاه های مرتبط با صنعت چاپ و گرافیک، کانون های تبلیغاتی، دفاتر انتشارات در طرحی نو به تمامی کارخانه های فعال در مازندران ارسال کرده است.

مهدی پور گفت: در حاشیه همایش صنعت چاپ استان، مراسم روز صنعت چاپ در روز یکشنبه 9 آبان ماه 89 ساعت شش عصر در سالن سلمان هراتی اداره کل ارشاد مازندران برگزار می شود.

مهدی پور با بیان اینکه محل برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ مجتمع فرهنگی هنری ارشاد در ساری است، یادآور شد: این نمایشگاه با حضور 40 فعال صنعت چاپ در مازندران برگزار می شود.



نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ مازندران با شعار چاپ برتر، کیفیت بالاتر، استاندارد سازی برگزار خواهد شد.



این نمایشگاه از روز شنبه هشتم آبان ماه به مدت دو روز از ساعت 9 صبح تا 20 شب آماده بازدید علاقمندان است.