سیاوش صفاریان پور، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین جشنواره مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه های اجرایی در سال جهانی نجوم از طریق گروه های آماتوری نجوم و به طور خودجوش برگزار شد، افزود: برای اجرای پروژه های نجومی در سال جهانی نجوم، ستاد ملی سال جهانی نجوم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد و در کل سال جهانی نجوم تنها یک جلسه برگزار شد.



وی با اشاره به نقش ستاد ملی سال جهانی نجوم در پروژه های نجومی در سال جهانی نجوم، یاداور شد: پروژه هایی که در این سال جهانی اجرا شد توسط NGO ها و انجمن ها صورت گرفت و این ستاد اقدامی در جهت توسعه این فعالیتها انجام نداد.

عضو هیئت دبیران انجمن نجوم آماتوری، از توقف فعالیت های نجومی تا سال 2011 خبر داد و اظهار داشت: همزمان با آغاز سال 2011 فعالیت های خود را آغاز می کنیم که یکی از این فعالیت ها افزایش همکاری های علمی با نهادهای بین المللی نجوم است.



وی با اشاره به دلایل توقف فعالیت های نجومی تا سال 2011، خاطر نشان کرد: از سوی ستاد سال جهانی سال 2009 به نام سال جهانی نجوم نامگذاری و سال 2010 سال ارزیابی و جمع آوری گزارشهای پروژه های اجرا شده معرفی شد از این رو شورای مرکز انجمن صلح ستارگان برنامه های خود را متوقف کرد تا پروژه های اجرا شده در سال جهانی نجوم را ارزیابی کند.



صفاریان پور ادامه داد: یونسکو بر اساس گزارشهای سال جهانی نجوم، پروژه صلح ستارگان را به عنوان میراث زنده سال جهانی نجوم معرفی کرد. این پروژه با اجرای رصدهای عمومی در مرزها و برگزاری نمایشگاه و سخنرانی ها به دنبال افزایش دانایی و صلح در کشورها از طریق آسمان است.