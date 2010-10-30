به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، سیدمهدی امامی میبدی اظهار داشت: روزانه بیش از 70 دستگاه دوچرخه در ایستگاه‌های دوچرخه خیابان کوهسنگی به شهروندان تحویل داده می شود.

وی افزود: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در نظر دارد با ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، ترافیک را در خیابانهای پرتردد شهر مدیریت و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، به ویژه حمل و نقل سالم در شهر مشهد را ترویج دهد.

امامی ادامه داد: دو ایستگاه تحویل دوچرخه به شهروندان که همزمان با دهه کرامت در خیابان کوهسنگی مشهد به بهره‌برداری رسید، اکنون مورد استقبال بسیاری از علاقمندان به دوچرخه سواری قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مهرماه امسال در پارکینگهای آلتون 133، رضا 114، خسروی 102، و شهدا 98 دستگاه دوچرخه به شهروندان تحویل داده شد تا امکان تغییر وسیله نقلیه در مسیرهای پرترافیک برای شهروندان ایجاد شود.

امامی گفت: کاهش آلودگی هوا و ترافیک از مزایای استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل سالم جهت سفرهای کوتاه مدت است همچنین افرادی که از دوچرخه برای عبور و مرور در سطح شهر استفاده می‌کنند، نگران معطلی در ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی یا گرفتار شدن در ترافیک نخواهند بود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی سیستم الکترونیک تحویل دوچرخه به شهروندان، دوچرخه در سطح شهر به راحتی در اختیار شهروندان علاقمند قرار گیرد.