به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه‌های درسی مقطع آموزش راهنمایی که در این جشنواره بررسی می‌شود شامل تعلیم و ‌تربیت دینی، آموزش ریاضی، آموزش زبان عربی، آموزش هنر، آموزش علوم‌اجتماعی، آموزش علوم‌تجربی، آموزش ادبیات ‌فارسی، آموزش جغرافیا،‌ آموزش تاریخ، آموزش زبان‌خارجی، علوم تربیتی، تربیت‌بدنی، حرفه و فن و آداب و مهارتهای زندگی است.

هدف از اجرای این جشنواره تبیین و انتقال سیاستها، هدفها و برنامه‌های آموزش و پرورش در حوزه‌ انتشار کتابهای آموزشی اعلام شده است.

انتخاب نویسندگان و ناشران برتر در حوزه تالیف و نشر کتابهای آموزشی، فراهم آوردن امکان تبادل‌نظر میان پدیدآورندگان کتابهای آموزشی و شناخت مشکلات و تبیین راهبردهای مناسب برای انتشار کتابهای آموزشی‌ از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره به شمار می‌رود.

هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی "رشد" آذر ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.

