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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

در جشنواره "رشد"/

بهترین کتابهای آموزشی برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی معرفی می‌شود

بهترین کتابهای آموزشی برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی معرفی می‌شود

بهترین کتابهای آموزشی برای مقطع تحصیلی راهنمایی در هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی "رشد" معرفی و به مولفان این کتابها جوایزی اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه‌های درسی مقطع آموزش راهنمایی که در این جشنواره بررسی می‌شود شامل تعلیم و ‌تربیت دینی، آموزش ریاضی، آموزش زبان عربی، آموزش هنر، آموزش علوم‌اجتماعی، آموزش علوم‌تجربی، آموزش ادبیات ‌فارسی، آموزش جغرافیا،‌ آموزش تاریخ، آموزش زبان‌خارجی، علوم تربیتی، تربیت‌بدنی، حرفه و فن و آداب و مهارتهای زندگی است.

هدف از اجرای این جشنواره تبیین و انتقال سیاستها، هدفها و برنامه‌های آموزش و پرورش در حوزه‌ انتشار کتابهای آموزشی اعلام شده است.

انتخاب نویسندگان و ناشران برتر در حوزه تالیف و نشر کتابهای آموزشی، فراهم آوردن امکان تبادل‌نظر میان پدیدآورندگان کتابهای آموزشی و شناخت مشکلات و تبیین راهبردهای مناسب برای انتشار کتابهای آموزشی‌ از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره به شمار می‌رود.

هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی "رشد" آذر ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1181123

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