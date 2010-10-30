۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

یک مقام یمنی :

القاعده پشت پرده بسته های مشکوک در هواپیماها است

یک مقام امنیتی ارشد یمن گفت: بر اساس تحقیقات اولیه، القاعده در یمن پشت پرده وجود چندین بسته مشکوک در پروازها به مقصد آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام امنیتی که خواست نامش فاش نشود، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری شینهوا اظهار داشت: چندین بسته مشکوک در پروازهای یمن به مقصد آمریکا یافت شد که از سوی افرادی مشکوک با آدرس جعلی ارسال شده بود.

پیش از این نیز سه مقام اطلاعاتی دولت یمن به خبرگزاری شینهوا گفتند که در حال بررسی اطلاعات در خصوص تمام بسته های مشکوک هستند و نیز در حال انجام تحقیقات برای دریافت جزئیات بیشتر از جمله آدرس چندین فرد آمریکایی هستند که با بسته های مشکوک در ارتباط بودند.

همچنین پلیس بریتانیا از پیدا شدن یک بسته مشکوک در مرکز توزیع در فرودگاهی در انگلیس خبر داد، اما در عین حال وضعیت فرودگاه های این کشور را عادی اعلام کرد.

