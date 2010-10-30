به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در همایش نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور که با حضور رئیس جمهوری در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، گفت: سال گذشته نرخ ارز به درستی در کشور مدیریت شد، در کشورهایی مانند چین و هند 1.7 درصد ذخایر به طلا اختصاص دارد‏، این در حالی است که در ایران این رقم بیش از 15 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حالی که قیمت اونس طلای جهانی به صورت میانگین 656 دلار بود، چند صد تن طلا وارد کشور کردیم که امروز قیمت هر اونس طلای جهانی به 1230 دلار افزایش یافته است‏، بنابراین در شرایط فعلی حاکم چند میلیارد دلار به ارزش افزوده ذخایر کشور افزوده شده است.

وی با بیان اینکه با مدیریت صحیح و تغییر به موقع سبد ارزی چند میلیارد دلار به ارزش افزوده ذخایر ارزی کشور افزوده شده است، تصریح کرد: اگر برای هر سال به 30 تن طلا نیاز باشد، ایران برای 10 سال آینده دارای ذخیره طلا است، بنابراین حبابی بودن قیمت سکه حتی اگر به مدت 10 سال دیگر هم طلا وارد کشور نشود، اتفاق نخواهد افتاد.

موجودی حساب ذخیره ؛ 100 میلیارد دلار

بهمنی با اشاره به اینکه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موجودی حساب ذخیره ارزی را 100 میلیارد دلار اعلام کرده است،‏ افزود: با توجه به این امر ایران با چنین ذخایر ارزی و طلا و اینکه هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا بر اساس GDP عرض اندام می کنیم.

وی با بیان این مطلب که در صندوق بین المللی پول مطرح کرده ام که چگونه ایران را با چنین وضعیتی می خواهید، منزوی کنید، افزود: ‌ایران از عمده ترین صادرکنندگان نفت دنیا و دارای ذخایر گاز عظیمی است و قدرت اقتصادی قوی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی، نظارت بر مصرف، اعتبار سنجی مشتریان، ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات و یکسان سازی نرخ سود بانکی را از اقدامات انجام شده در سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: هیچ بانکی نمی تواند بیش از نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی سود به سپرده ها پرداخت نماید.

تامین مالی 75 میلیارد دلار از پروژه‌های داخلی

وی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته با توجه به بحث تحریمها و احتمال بلوکه شدن سپرده های ارزی ایران در برخی از کشورها را انتقال این سپرده ها به داخل کشور اعلام کرد و گفت: این کار منجر شده است که 75 میلیارد دلار از پروژه های داخلی تامین مالی شود.

بهمنی با اشاره به نقش شبکه بانکی کشور در هدفمند کردن یارانه ها، عنوان کرد: برای پشتیبانی از هدفمندی یارانه ها قراردادهایی در بخشهای خرید و ذخیره سازی، زیرساختها، خرید کالاهای اساسی، حمایت از نانوایی های صنعتی وغیره منعقد کرده ایم.

وی از ذخیره سازی 900 هزار تن کالای اساسی در کشور خبرداد و گفت: با کوچکترین تهاجم، این میزان کالای اساسی ذخیره شده به عنوان پشتوانه قوی توزیع می شود.

رئیس کل بانک مرکزی حذف واحدهای ناکارآمد با اجرای هدفمندی یارانه ها را یکی از برنامه های که در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد و افزود: سال گذشته کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی به میزان 70 هزار میلیارد ریال را شاهد بودیم و در پایان سال گذشته بانکها هیچ گونه اضافه برداشت و جریمه ای نداشتند.

وی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای ذخایر قانونی و ماندگاری سپرده ها خبرداد و گفت: ماندگاری سپرده ها به 24.7 درصد در ماه رسیده است.

ساماندهی منابع 293 هزار میلیارد ریالی بانکها

بهمنی از ساماندهی منابع 293 هزار میلیارد ریالی بانکها خبرداد و اظهارداشت: بازار غیر متشکل پولی کشور ساماندهی شد به نحویکه 871 مورد مجوز در جهت اصلاح سیستم و ساختار بانکی کشور به موسسات و تعاونی ها صادر شده است.

وی رقم تسهیلات صادراتی را در حال حضر، 24 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مقرر شده بود که 476 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده پرداخت شود که تاکنون 257 هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است که منجر به ایجاد یک میلیون و 763 هزارو 381 شغل شده و تا پایان سال جاری بقیه این رقم نیز عملیاتی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی پایان سال 88 را با اعمال سیاستهای انقباضی، 23.9 درصد عنوان کرد و گفت:‌ رقم نقدینگی کشور در روزجاری 2 هزار و 561 میلیارد ریال با رشد 23.7 درصدی نسبت به هفته مشابه سال گذشته است.

بهمنی اظهار داشت: سیستم بانکی با حدود 18 هزار واحد بانکی به غیر از صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها و موسسات مالی و اعتباری 190 هزار پرسنل دارد. درصورتی که واحدهای مذکور نیز جزء آمار تلقی شود حدود یک میلیون نفر تحت پوشش شبکه بانکی قرار می‌گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد کشور‏ تصریح کرد: در حال حاضر تقریباَ تمام واحدهای اقتصادی کشور با کمک گرفتن از تسهیلات و خدمات شبکه بانکی به فعالیت خود می‌پردازند. هم‌اکنون بسیاری از نیروگاه‌ها، سدها، آزادراه‌ها و راه‌آهن از طریق خدمات بانکی به فعالیت‌های خود می‌پردازند.

وی در خصوص منابع شبکه بانکی، افزود: در سال 1384 منابع شبکه بانکی 984 هزار و 696 میلیارد ریال بود که در پایان شهریور ماه سال جاری این رقم با رشد 2.5 برابری به 2 هزار و 449.7 هزار میلیارد ریال رسیده است.

عملکرد بانکها در نیمه اول امسال

رئیس کل بانک مرکزی، حجم منابع شبکه بانکی در طول 6 ماهه نخست سال جاری با 13 درصد رشد همراه بوده و در این مدت 281 هزار میلیارد ریال به منابع بانک‌ها اضافه شده است.

بهمنی با تاکید براینکه از دید مردم بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز منابع در سال‌های اخیر شبکه بانکی و بازار سرمایه بوده است؛ در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی در این مدت, اظهار داشت: میزان تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی در سال 1384 معادل 866 هزار و 574 میلیارد ریال بود که در پایان شهریور ماه با رشد 2.8 درصدی به 2 هزار و 465 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه طی 6 ماهه نخست سالجاری 315 هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی تسهیلات پرداخت شده است، افزود: شبکه بانکی معادل 104.7 درصد مصارف به منابع تسهیلات برای سرمایه‌گذاری تولید و صنعت پرداخت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود به وضعیت تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره و تصریح کرد: در سال 1384 معادل 65 هزار و 925 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده بود که امروز این رقم به 158 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با تاکید براینکه در سال 84 تنها 39 درصد از منابع قرض‌الحسنه به ارائه تسهیلات اختصاص داده می‌شد، افزود: این نسبت در حال حاضر به 72.7 درصد ارتقاء یافته است.

به گفته بهمنی از دیگر اقداماتی که شبکه بانکی در این تاریخ انجام داده، مربوط به ارائه تسهیلات 20 میلیون تومانی قرض‌الحسنه برای سرپرستان زن خانوار و معلولان است.

وی در ادامه ضمن اشاره به تسهیلات بخش مسکن، تاکید کرد: رقم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در پایان سال گذشته حدود 172 هزار میلیارد ریال بود که این رقم بیانگر پرداخت 28.2 درصدی تسهیلات به این بخش است.

وی ابراز امیدواری کرد که با وضعیت مذکور به هیچ وجه بانک مرکزی انتظار رشد بی‌رویه قیمتها را در این بخش ندارد.

بهمنی با اشاره به اینکه درصورتی که قانون هدفمندی یارانه‌ها با تورم 29.5 درصدی به اجرا درمی‌آمد به طور حتم آثار منفی زیادی به دنبال داشت‏، افزود: بنابراین حال که نرخ تورم کاهش یافته است، هیچ نگرانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نخواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی به انتشار اوراق مشارکتی اشاره و تصریح کرد:‌ قرار است در آینده نزدیک معادل 45 هزار و 500 میلیارد ریال اواراق مشارکت دیگر منتشر شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی حدود 40 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده را با جمع‌آوری نقدنیگی و هدایت به بخشهای مختلف اقتصادی دراختیار دارد.