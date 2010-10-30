تشدید زیرمیزی پزشکان با تعرفه های وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد رحمانی روز شنبه در نشست خبری پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی جراحان عمومی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه واگذاری تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی به وزارت بهداشت می تواند از روند بروز پدیده زیرمیزی پزشکان جلوگیری کند، اظهارداشت: این واگذاری فقط باعث می شود که این پدیده زشت در بین جامعه پزشکی تشدید شود.

وی با اشاره به پایین بودن تعرفه های درمانی در بخش دولتی که ناشی از سرانه درمان غیرواقعی است، افزود: مسئول زیرمیزی پزشکان نمایندگان مجلس هستند که در خانه ملت نشسته اند و اعتنایی به سرانه درمان ندارند.

این فوق تخصص جراحی ریه ادامه داد: نمایندگان مجلس وقتی در تصمیم گیریهای خود برای تعیین سرانه درمان به واقعیتهای بخش درمان در کشور توجه نمی کنند، باعث می شود تعرفه هایی تصویب شود که به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی هزینه های سلامت باشد.

رحمانی با انتقاد از عملکرد سازمان نظام پزشکی در حمایت از جامعه پزشکی، افزود: واگذاری تعیین تعرفه های بخش خصوصی به وزارت بهداشت که توسط سازمان نظام پزشکی انجام می شود، نمی تواند مشکل گشای مسائل جامعه پزشکی باشد چون خود سازمان نظام پزشکی هم به نوعی دولتی است.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران در توضیح این موضوع گفت: جامعه پزشکی این سازمان را نماینده خود نمی داند چون رئیس آن نماینده دولت است.

رحمانی با اشاره به اعضای جامعه پزشکی کشور که حدود 100 هزار نفر هستند، افزود: در انتخابات نظام پزشکی تنها 3 درصد این اعضا شرکت کردند و رئیس سازمان فقط دو هزار و 800 رای آورد.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت نگاه غیرواقعی به تعرفه ها و جامعه پزشکی دارد و فکر می کند با تحمیل و ایجاد محدودیت می تواند مسئله زیرمیزی پزشکان را کنترل کند. در حالی که تعیین تعرفه های بخش خصوصی در وزارت بهداشت منجر به تشدید این وضعیت شده و این پدیده زشت را صد درصد افزایش می دهد.