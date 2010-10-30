کمباین تبریز شرایط ورود به بازارهای جهانی را دارد

به گزراش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از خط تولید کمباین سهند به عنوان دومین خط تولید کمباین کشور، با اشاره به سیاست های ترویجی سازمان در بخش خاک ورزی حفاظتی، کاهش ضایعات و ریزش در زمان برداشت محصول گفت: کمباین سهند توانسته با ساخت و تولید کمباین هایی از نظر کاهش ضایعات برداشت، قدم های موثری بردارد.

محمدیان تصریح کرد: با توجه به سیاست دولت و وزارت جهادکشاورزی در راستای هدفمند کردن وآزادسازی یارانه ها و حامل های انرژی، کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از ریزش برداشت محصولات کشاورزی، پیگیری این مسائل از اولویت های مهم سازمان جهادکشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه دربحث خاک ورزی حفاظتی، حفظ بقایای محصولات در روی زمین وکاشت بدون شخم برگردان، تولید کمباین های مجهز به کاه خردکن از نیازهای امروزی این بخش محسوب می شود خاطرنشان کرد: در این شرکت به همت مدیران آن با طراحی و ساخت کاه خردکن مخصوص کمباین اینکار صورت گرفته است.

محمدیان امکان تامین و بکارگیری متعلقات مورد نیاز برای برداشت محصولات کلزا، ذرت، آفتابگرادن و برنج علاوه بر گندم و امکان تجهیز کمباین های ساخت این شرکت به مجموعه های کابین، تریلر حمل هد، سیستم تغذیه برگردان، پمپ باد و کاه خرد کن را از مزایای کمباین های تولیدی این شرکت عنوان کرد.

وی افزود: کمباین های این شرکت بایستی ضمن معرفی در سطح کشور، با هماهنگی های لازم توسط اداره مکانیزاسیون و معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان مورد بازدید مدیران مکانیزاسیون قرار گیرد تا زمینه توزیع مناسب آن در سطح کشور فراهم شود.