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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

وظیفه تشکلهای دینی تامین نیازهای اعتقادی و مذهبی مردم است

وظیفه تشکلهای دینی تامین نیازهای اعتقادی و مذهبی مردم است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: هدف اصلی از ایجاد تشکلهای دینی، تامین نیازهای دینی و مذهبی مردم از طریق یک کانال مدیریتی و سازماندهی شده است.

حجت الاسلام اسدالله اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: مداحان و شاعران اهل بیت(ع) شخصیت‌های تاثیرگذار در حوزه دین و مبانی دینی و مذهبی هستند.

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یادآور شد: وجود تشکیلات مدیریتی به منظور ساماندهی موضوعات مرتبط با ائمه اطهار(ع) از ضرورت‌های غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه همیشه مفاهیم ارزشی و اعتقادی مردم در خطر تهاجم دشمنان بوده است، بیان کرد: هر مفهوم ارزشی که به صورت تشکیلاتی مدیریت و برنامه‌ ریزی نشود آسیبهای فراوانی در انتظار آن است که در این زمینه مسئولین فرهنگی باید بسیار هوشیار عمل کنند.

نیازهای معنوی مردم بیش از پیش مد نظر قرار گیرد

اسدی یادآور شد: کانون مداحان و شاعران اهل بیت(ع) از این گونه تشکلهاست که یکی از اهداف آن ایجاد یک گروه مردمی غیر وابسته به حکومت و دولت جهت شناسایی، جهت دهی، آموزش و ماموریتهای حول معارف اهل بیت(ع) تحت نظارت نهادی وابسته به مقام معظم رهبری است.

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه تاکید کرد: در همه تشکل‌های دینی باید نیازهای معنوی مردم بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 1181131

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