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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

مکری با "خام، پخته، سوخته" به جشنواره فیلم کوتاه می‌رود

مکری با "خام، پخته، سوخته" به جشنواره فیلم کوتاه می‌رود

فیلم "خام، پخته، سوخته" به کارگردانی شهرام مکری در جشنواره فیلم کوتاه تهران روی پرده می‌رود.

محمد صوفی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی این فیلم 15 دقیقه‌ای به زودی تمام می‌شود و فیلم را در جشنواره فیلم کوتاه خواهیم دید. سیامک صفری در این فیلم بازی کرده است. نویسنده فیلمنامه "خام، پخته، سوخته" شهرام مکری است.

وی ادامه داد: این روزها سری دوم برنامه زنده "رادیو هفت" را برای شبکه آموزش آماده می‌کنیم، این برنامه خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است و استقبال از آن خوب بوده است. احتمال دارد برنامه شب یلدا به پایان برسد و ممکن است تا پایان سال پخش آن ادامه پیدا کند باید ببینیم نتیجه مذاکره‌ها با مدیران شبکه چه می‌شود.

محمد صوفی تهیه‌کنندگی برنامه زنده "نقره" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1181132

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