محمد صوفی تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی این فیلم 15 دقیقهای به زودی تمام میشود و فیلم را در جشنواره فیلم کوتاه خواهیم دید. سیامک صفری در این فیلم بازی کرده است. نویسنده فیلمنامه "خام، پخته، سوخته" شهرام مکری است.
وی ادامه داد: این روزها سری دوم برنامه زنده "رادیو هفت" را برای شبکه آموزش آماده میکنیم، این برنامه خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است و استقبال از آن خوب بوده است. احتمال دارد برنامه شب یلدا به پایان برسد و ممکن است تا پایان سال پخش آن ادامه پیدا کند باید ببینیم نتیجه مذاکرهها با مدیران شبکه چه میشود.
محمد صوفی تهیهکنندگی برنامه زنده "نقره" را در کارنامه دارد.
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