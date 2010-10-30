به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار هزار جلد کتاب برتر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور امروز شنبه 8 آبان در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد.

مجدالدین معلمی مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این مراسم گفت: هدف از اجرای این طرح ترویج کتب برتر است. موضوعی که در اجرای طرح با آن مواجه بودیم وظیفه مهم ترویج فرهنگ کتابخوانی بود. این طرح شامل دو ضعف عمده اعم و اخص می‌شود؛ اول، کتابخوانی به یک عادت روزانه و معمولی مردم تبدیل شده و باید تلاش کنیم مطالعه را وارد زندگی مردم کنیم. دوم، افرادی که هم کتاب مطالعه می‌کردند گاهی کتابهایی می‌خواندند که آنها را از مسیر صحیح کتابخوانی دور می‌کرد.

وی افزود: دو اولویتی که در انجام طرح کتاب برتر در نظر گرفتیم یکی ترویج کتب به مناسبت‌های مختلف و دیگری ترویج کتب با توجه به موضوعات مختلف بود. در مناسبت‌ها 10 کتاب مربوط به آن مناسبت را طبق این طرح معرفی می‌‌کنیم. مثلاً در آبان ماه در حوزه استکبارستیزی 10 اثرمرتبط را معرفی کردیم. اما طرح بزرگ و کلانی که مشمولیت بیشتری دارد طرح هزار کتاب است. اهمیت این طرح به دلیل این است که در هر حوزه و موضوعی برای مخاطب به معرفی کتاب می‌پردازد. البته این طرح در همین مقطع باقی نخواهد ماند و سعی می‌کنیم گامهای بعدی طرح را مفیدتر و موثرتر برداریم.

معلمی گفت: در مقطع بعدی مشارکت بیشتر مخاطبان را خواهیم داشت. این موضوع با داوری عمومی، ارزشیابی و رای دادن به کتابها صورت می‌گیرد و مخاطب می‌تواند کتاب موردنظر خود را به ما معرفی کند. کارگروه‌های تخصصی کتاب معرفی شده را مورد بررسی قرار می‌دهند و اگر این کتاب محق باشد جایگزین کتاب برگزیده دیگری خواهد شد. در مرحله بعدی به کنش و واکنش مخاطبان امتیاز می‌دهیم و نظام عضویت را در پایگاه اینترنتی نهاد برپا می‌کنیم. این طرح به صورت آنلاین روزانه انجام خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود: در گام چهارم سعی می‌ کنیم ظرفیتی متناسب با سن، جنسیت، تحصیلات و شغل افراد ایجاد کنیم که افراد با توجه به این عاملها کتاب مورد نظر را انتخاب کنند. قطعاً اگر بتوانیم این ماتریس چند وجهی را ایجاد کنیم به دستاورد قابل توجهی در زمینه کتابخوانی در جامعه رسیده‌ایم.

وی گفت: تا به حال نزدیک به 300 کتاب را احصا کرده‌ایم و برایشان چیکده مطلب نوشته‌ایم. برای عمده کتابها نیز امکان رویت عکس روی جلد فراهم شده است. تعدادی از کتابها هم که متن کاملشان در فضای مجازی موجود بوده در سایت در دسترس عموم قرار گرفته‌اند.