یوفا دروازه بان بارسلونا را دو جلسه محروم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دقیقه 26 این دیدار که در تاریخ 20 اکتبر (28 مهر) برگزار شد، "سزار سانتین"، مهاجم کپنهاگن در حال حرکت به سوی دروازه بارسا بود که با صدای سوت "پینتو" از حرکت بازایستاد اما "استفن لانوی"، داور فرانسوی این دیدار رای به ادامه بازی داد. این امر سبب شد تا باشگاه دانمارکی به یوفا شکایت کند.

بر پایه گزارش ساکرنت، یوفا در این خصوص اعلام کرد: "دروازه بان بارسلونا، خوزه مانوئل پینتو با تصمیم کمیته انضباطی یوفا دو جلسه از همراهی این تیم محروم است. پینتو مرتکب یک حرکت زشت غیرورزشی شده است. وی دو دیدار بارسلونا مقابل کپنهاگن (سه شنبه هفته جاری) و پاناتینایکوس یونان در تاریخ 24 نوامبر (سوم آذر) را متعاقب این تصمیم از دست خواهد داد.