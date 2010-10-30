کارگر شهرداری صد میلیون تومان پول گمشده را به صاحبش بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی در حاشیه مراسم تجلیل از صادق گودرزی قهرمان کشتی جهان که هادی ساعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و مدیران منطقه نیز حضور داشتند با اهدای لوح تقدیر از اقدام خداپسندانه و امانت داری رجبعلی پوراحد کارگر فضای سبز که در حین انجام وظیفه مبلغ یک میلیارد ریال چک مسافرتی و اسناد ارزشمند را پس از پیدا کردن به صاحب اصلی اش بازگردانده بود تجلیل کرد.

وی افزود: مقابله با نفس عماره و کسب روزی حلال توفیقی ارزشمند و پیروزی بزرگ است و بیانگر لطف خداوند است که همه انسان ها از آن برخوردار نیستند.

طلوعی با تاکید بر ترویج فرهنگ امانتداری و صداقت در جامعه اظهار داشت: صداقت و درستکاری در زندگی علاوه بر ارزش های معنوی می تواند زمینه و بسترسلامت اجتماعی را نیز فراهم کند و فرهنگسازی و تقویت روحیه قناعت و صداقت و امانتداری از جمله ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.