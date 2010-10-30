افزایش ارائه تسهیلات بانکی به موسسات‌ قرآنی خراسان جنوبی

عابد علیمردانی به خبرنگار مهر در بیرجند گفت: به دلیل اهمیت موضوع قرآن در بحث موسسات قرآنی حدود 10 میلیون تومان اعتبار موجود است که با پیگیریهای انجام شده این اعتبار به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: بیشتر شهرستان‌ها قابلیت جذب اعتبارات تخصیص یافته را ندارند اما سعی و تلاش ما این است که این اعتبار به مرکز استان برگشت پیدا نکند.

علیمردانی با بیان اینکه در رابطه با یارانه‌ ها تمام تعهدات صندوق مهر امام‌ رضا(ع) پرداخت شده است، افزود: طرحهایی که در مهرماه ارائه شده تا پایان هفته آتی نیز آماده خواهد شد.

وی از اعلام آمادگی صندق مهر امام‌رضا‌(ع) در بحث ارائه تسهیلات به پارک علم و فناوری و تمامی ارگان‌ها، خبر داد و بیان کرد: سازمان زندان‌ها و انجمن حمایت از زندانی‌ها با توجه به اینکه شرایط خاصی دارند، بیش از اعتبار موجود قابلیت ارائه تسهیلات را به آن‌ها داریم تا از گسترش بذهکاری در ‌جامعه جلوگیری شود.

مدیر عامل صندوق مهر امام‌رضا‌(ع) خراسان‌جنوبی یادآور شد: با توجه به شرایط اقلیمی، بافت جمعیت استان، تصویب شدن بیشترین طرح‌ها در راستای تسهیلات خانگی بهتر است ارائه تسهیلات بانکی به صورت تسهیلات خانگی باشد.