حل مشکل فقر و بیکاری در گروی توسعه صادرات است

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، محمود سیادت در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، روند کنونی صادرات ایران به کشورهای آسیای مرکزی را رو به رشد توصیف کرد و افزود: علیرغم این رشد فزاینده، همچنان نیازمند عملی شدن شعارهای دولت در حمایت از صادرات هستیم.

وی افزود: دولت باید به این باور برسد که بخش صادرات تنها گره گشای مشکلات و مسائل عدیده اقتصادی مملکت از جمله فقر و بیکاری است.

وی با بیان اینکه ایران برای ماندگاری صادرات خود در آسیای میانه دو راه در پیش دارد، اظهار داشت: یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف، سرمایه گذاری مشترک به دلیل غیرمنطقی بودن تعرفه های گمرکی کشورهای این منطقه بوده، که امکان صادرات ایران به آنجا را گرفته است.

سیادت ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی را دومین راه حل خود برای ماندگاری بازارهای ایران در آسیای میانه برشمرد و در خصوص توسعه صادرات ماندگار کالا خاطرنشان کرد: در این خصوص، ایجاد شبکه‌های مویرگی فروش کالا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند نقش به سزایی در توسعه صادرات ایران به کشورهای آسیای میانه ایفاء کند.

وی تصریح کرد: دولت باید نقش خود را در بخش صادرات تعریف کند چرا که اقتصاد ایران به دلیل آنکه 80 درصد دولتی است، متاثر از سیاست‌های دولت است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: اگر قرار است صادرکنندگان در صحنه صادرات، میدان دار و سرباز خوبی باشند لازمه‌اش این است که عقبه بخش صادرات یعنی دستگاه‌های دولتی به خصوص بانک‌ها و بیمه‌ها، آنان را حمایت کنند.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی تحریم و وجود ثبات نرخ ارز، صادرکنندگان ایرانی با روش‌های بسیار پیچیده‌ای صادرات انجام داده و پول حاصل از آن را به کشور منتقل می‌کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به تاریخچه صادرات ایران به آسیای میانه اظهار داشت: ما در شرایطی وارد بازار آسیای میانه شدیم که دارای توان بالای صنعتی، شناخت کافی از بازار آسیای میانه و پشتوانه جدی از طرف دولت نبودیم که این باعث شد به طور سطحی و نه جدی با این کشورها مبادلات تجاری انجام دهیم در حالیکه رقبای ما مانند ترکیه به طور جدی وارد تجارت با کشورهای این منطقه شدند و سوابق ممتدی در صادرات به خصوص صادرات خدمات داشتیم.

سیادت خاطرنشان کرد: در اوایل دهه 70، نبود آینده نگری، نگرانی و خسته کننده بودن شرایط بازارهای آسیای میانه برای بازرگانان و شرکت‌های بزرگ ایرانی باعث شد که برخی افراد با سرمایه کم، دارای بیشترین حضور در بازارهای این کشورها باشند و شرکت‌های بزرگ و توانمند، در این بازار حضور نیافتند.

وی ادامه داد: در اوایل، این شرایط باعث شد که صادرات ما به این کشورها توسط صادرکنندگان یک بار مصرف، که کالاهای بی کیفیت به آن کشورها صادر می‌کردند، انجام شود.