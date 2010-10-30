عرضه گوشت فله در فروشگاههای شهروند تهران تا از دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت گودرزی با بیان این مطلب اظهار داشت: گوشت فله ابتدا در فروشگاه بیهقی عرضه می شود و بعد از آن در دیگر فروشگاهها گسترش می یابد.

وی ادامه داد: دامپزشکی استان تهران موافقت خود را با این طرح اعلام کرده است، پیش از این نیز استانداری و وزارت بازرگانی نظر موافق خود را با عرضه گوشت فله در شهروند اعلام کرده بودند.

مدیرعامل شهروند در خصوص میوه فله نیز بیان داشت: عرضه میوه فله که به صورت پایلوت در فروشگاه های بیهقی، بوستان و جلال آغاز شده بود با استقبال چشمگیری از سوی شهروندان مواجه شده و عرضه آن در دیگر فروشگاه ها نیز توسعه می یابد.

گودرزی افزود: تا دو ماه آینده برخی فروشگاههای بزرگ به طرح عرضه میوه فله می پیوندند.

وی به فروش ویژه شهروند دربوستان گفتگو همزمان با برپایی نمایشگاه گل و گیاه اشاره کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه 6 هزار بارکد کالا ارائه شد و 70 تامین کننده کالا در حوزه پوشاک و لوازم منزل حضور یافتند.

گودرزی با بیان اینکه شهروندان استقبال خوبی از این فروش ویژه به عمل آوردند اظهار داشت: در این طرح پوشاک تا 45 درصد و لوازم منزل تا 15 درصد با تخفیف ارائه شد.



