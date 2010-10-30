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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

عرضه گوشت فله در فروشگاههای شهروند تهران تا از دی ماه

عرضه گوشت فله در فروشگاههای شهروند تهران تا از دی ماه

مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای شهروند پایتخت گفت: توافقات لازم برای عرضه گوشت فله در فروشگاههای شهروند انجام شده و حداکثر تا دو ماه آینده گوشت فله در شهروند عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت گودرزی با بیان این مطلب اظهار داشت: گوشت فله ابتدا در فروشگاه بیهقی عرضه می شود و بعد از آن در دیگر فروشگاهها گسترش می یابد.

وی ادامه داد: دامپزشکی استان تهران موافقت خود را با این طرح اعلام کرده  است، پیش از این نیز استانداری و وزارت بازرگانی نظر موافق خود  را با عرضه گوشت فله در شهروند اعلام کرده بودند.

مدیرعامل شهروند در خصوص میوه فله نیز بیان داشت: عرضه میوه فله که به صورت پایلوت در فروشگاه های بیهقی، بوستان و جلال آغاز شده بود با استقبال چشمگیری از سوی شهروندان مواجه شده و عرضه آن در دیگر فروشگاه ها نیز توسعه می یابد.

گودرزی افزود: تا دو ماه آینده برخی فروشگاههای بزرگ به طرح عرضه میوه فله می پیوندند.

وی به فروش ویژه شهروند دربوستان گفتگو همزمان با برپایی نمایشگاه گل و گیاه اشاره کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه 6 هزار بارکد کالا ارائه شد و 70 تامین کننده کالا در حوزه پوشاک و لوازم منزل حضور یافتند.

گودرزی با بیان اینکه شهروندان استقبال خوبی از این فروش ویژه به عمل آوردند اظهار داشت: در این طرح  پوشاک تا 45 درصد و لوازم منزل تا 15 درصد با تخفیف ارائه شد.

 

کد مطلب 1181157

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