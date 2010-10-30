سپاهان قهرمان خواهد شد

میلوراد یانوش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: سپاهان شاید چندان خوب بازی نکرد اما مستحق برتری مقابل تراکتورسازی تبریز بود و به این مهم هم دست پیدا کرد و با همان تک گلی که توره زد تیم ما توانست سه امتیاز واقعا حیاتی را بدست آورد.

وی ادامه داد: البته نباید از بازی خوب تراکتورسازی تبریز هم به سادگی گذشت آنها واقعا تیم خوبی هستند و از اینکه با اختلاف فقط یک گل هم باختیم نباید چندان ناراحت باشیم .

یانوش در توجیه اهمیت این سه امتیاز اظهار داشت: هفته قبل در مقابل مس کرمان خیلی خوب بازی کردیم اما فقط یک بار گل زدیم که برای کسب سه امتیاز کافی نبود اما این بار تیم ما خیلی خوب بازی را کنترل کرد و سه امتیاز را نیز کسب کرد اگر این برد حاصل نمی شد کار ما برای قرار گرفتن در بین مدعیان خیلی سخت می شد از همه مهمتر تیم ما روحیه خود را برای ادامه کار بازیافت و این یعنی سلام به صدر جدول در اینده نزدیک.

مهاجم چهار گله سپاهان خاطرنشان کرد: سپاهان نسبت به بازیهای قبلی هماهنگ تر بازی می کند و شک نکنید که در ادامه رقابتها بازی بسیار بهتری را ارائه خواهد داد بطوری که قرار گرفتن سپاهان در صدر جدول تا چند هفته دیگر تحقق می یابد و اتفاقی که فصل قبل رخ داده بار دیگر تکرار می شود یعنی تیم ما از حالا اوج می گیرد تا قهرمانی را کسب کند.