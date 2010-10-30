ورزشکاران نگاه و فکر ملی داشته باشند / گوانگجو همه چیز ورزش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی که در مراسم بدرقه کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی صحبت می کرد، اظهار داشت: یادم نمی رود که در دوران بازیگری‌ام یکی از دغدغه‌های همیشگی آقای افشارزاده همین مسئله استفاده از لباس ملی و رعایت نظم و انضباط در تمام شرایط بود.

وی ادامه داد: آن زمان یاد گرفتیم که در هر رویدادی از ابتدا تا انتها از لباس ملی استفاده کنیم. یاد گرفتیم که تمرینات را جدی بگیریم و از اعضای کادر فنی اطاعت کنیم. یاد گرفتیم که بدانیم همیشه چشم یک ملت و چه بسا جهان به نتایج ماست.

سجادی تصریح کرد: یاد گرفتیم که از تعاملات و فکرهای خوب استفاده کنیم. یاد گرفتیم که دهکده بازی‌ها بهترین جا برای تعاملات بین‌المللی است. امیدوارم ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی نیز همه این موارد را لحاظ کنند به خصوص اینکه بدانند باید در هر شرایطی ملی فکر کنند و لباس ملی خود را هم به تن داشته باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ذکر این مصرع که "بنی آدم اعضای یکدیگرند" به خاطره‌ای از دوران حضور خود در تیم ملی دوومیدانی اشاره کرد و گفت: یادم نمی رود که در بازی‌های 1990 پکن من دوومیدانی کار به عنوان یک تماشاگر به سالن کشتی رفتم تا ورزشکار کشورم را برای رقابتی بهتر تشویق کنم، حتی من لیدر شدم و بقیه را هم به تشویق واداشتم.

سجادی افزود: در همان بازی‌ها با اتوبوس حامل اعضای تیم فوتبال وارد دهکده بازی‌ها شدم تا فوتبالیست‌های کشورم را تشویق کنم. ورزشکاران ما در گوانگجو هم باید این چنین باشند، یکدیگر را تنها نگذارند و حامی هم در هر شرایطی باشند.

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی تصریح کرد: گوانگجو و این دوره بازی‌های آسیایی همه چیز ورزش نیست! اما این مهم است که چشم خیلی از مسئولان و هم وطنان‌مان به این بازی‌ها و نتایج به دست آمده در آن دوخته شده است پس ورزشکاران باید بهترین تلاش را برای کسب بهترین نتیجه در این بازی‌ها داشته باشند.

وی با اشاره به پیگیری بحث یک درصد بودجه و همکاری مجلس با مسئولان ورزش کشور در تامین بودجه‌های لازم برای اعزام کاروان ایران به بازی‌های آسیایی گفت: همه این موارد باعث دلگرمی شد تا با امید بیشتری کارمان را دنبال کنیم.

معاون سازمان تربیت بدنی همچنین در بخشی از صحبت‌های خود به برنامه‌ها و کارهای انجام شده از سوی مسئولان ورزش ایران برای اعزام کاروانی شایسته به شانزدهمین دوره بازی‌های آسیای اشاره کرد و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.