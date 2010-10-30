اصناف لرستان با طرح هدفمند کردن یارانه ها هماهنگ هستند

محمد رضا ملکی راد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در در خرم آباد با اشاره به برگزاری جلسات متعدد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها، اظهار داشت: هر چه به برگزاری این طرح نزدیک تر می شویم با توجه به اهمیت کار و ضرورتی که احساس می شود تعداد جلسات هماهنگی بیشتری در این زمینه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به واریز وجوه به حساب خانوارها در 10 استان کشور، بیان داشت: به زودی با واریز وجوه به حساب خانوارهای استانهای دیگر بحث آزادسازی قیمتها از سوی دولت اعلام خواهد شد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان با تشریح چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، یادآور شد: این طرح به صورت پلکانی و در سه مرحله اجرایی خواهد شد.

ملکی راد با تاکید بر اینکه مزایای اجرای این طرح شفاف و روشن است، خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت گرفته و همچنان استمرار خواهد یافت.

ملکی راد با اشاره به بحرانهای احتمالی، کمبودها و گرانیها بر اثر سوء استفاده برخی افراد، بیان داشت: دولت تمهیدات لازم را در این خصوص اندیشیده و مردم در این زمینه نباید نگران باشد.

وی خاطرنشان کرد: اکثریت بازار با اجرای طرح هماهنگ هستند و برای معدود افراد سوء استفاده کننده نیز تدابیر لازم اتخاذ شده است.