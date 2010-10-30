به گزارش خبرنگار مهر، سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با پایان اجرای "کنسرت حشرات" به کارگردانی مریم سعادت میزبان جدیدترین اثر نمایشی پری صابری با عنوان "رستم و اسفندیار" میشود. در این نمایش انوش معظمی در نقش رستم، عامر مسافرآستانه در نقش اسفندیار، پروین هادینیا در نقش سیمرغ، پژمان کاشفی در نقش گشتاسب، محمد احمدی در نقش ستارهشناس، الهام دهقانی در نقش کتایون و رخش و سهیلا پورگرامی در نقش رودابه بازی میکنند.
سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر هم پذیرای جدیدترین اثر نمایشی محمد یعقوبی میشود. نمایش "نوشتن در تاریکی" نوشته و کارگردانی یعقوبی اثری اجتماعی است و با حضور بازیگرانی چون علی سرابی، مهدی پاکدل، آیدا کیخایی، مسعود میرطاهری، مژگان خالقی، محمد عسگری، معصومه رحمانی و اشکان خیلنژاد اجرا میشود.
نمایش "کسوف" نوشته و کارگردانی ایوب آقاخانی اثری است که در روزهای آینده اجراهای خود را در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز میکند. داستان این نمایشنامه به موضوع عشق و مهاجرت میپردازد و حمیدرضا آذرنگ، نسیم ادبی و آقاخانی در آن به ایفای نقش میپردازند.
نمایش "زندگی میان آتش" به کارگردانی اصغر خلیلی هم در سالن سایه تئاتر شهر به صحنه میرود. در این نمایش بازیگرانی چون شیوا مکی نیان، اتابک نادری، میثم جهانگیری و علی قوچانی ایفای نقش دارند.
نمایش "آواز دورترین کرانه مهآلود زمین" به کارگردانی شهرام گیلآبادی هم اثری است که از این پس در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا میشود. سیما تیرانداز و صادق داوریفر بازیگران این اثر نمایشی هستند.
مجموعه تئاتر شهر طی روزهای آینده میزبان پنج اثر نمایشی جدید از کارگردانهایی چون پری صابری، محمد یعقوبی، ایوب آقاخانی، اصغر خلیلی و شهرام گیلآبادی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با پایان اجرای "کنسرت حشرات" به کارگردانی مریم سعادت میزبان جدیدترین اثر نمایشی پری صابری با عنوان "رستم و اسفندیار" میشود. در این نمایش انوش معظمی در نقش رستم، عامر مسافرآستانه در نقش اسفندیار، پروین هادینیا در نقش سیمرغ، پژمان کاشفی در نقش گشتاسب، محمد احمدی در نقش ستارهشناس، الهام دهقانی در نقش کتایون و رخش و سهیلا پورگرامی در نقش رودابه بازی میکنند.
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