برگزاری سومین دوره رقابتهای تکواندو باشگاههای آسیا در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در جلسه مشترک فدراسیون تکواندو کشور و اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با حضور غلامحسین ذوالقدر دبیر فدراسیون تکواندو و سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی مقرر شد رقابتهای تکواندو باشگاههای آسیا جام یادگار امام ره در تبریز برگزار شود.

سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: سومین دوره رقابتهای تکواندو باشگاههای آسیا جام یادگار امام ( ره ) طی روزهای دو و سه اسفند ماه در تبریز با حضور تیمهای قدرتمند آسیایی برگزار خواهد شد.

در این جلسه مشترک که با حضور اکبر فرج الهی معاون ورزشی، مرتضی سراج معاون اجرایی فدراسیون تکواندو، افروزنده سرپرست هیئت تکواندو استان و ابراهیم فیروزی دبیر برگزاری مسابقات بین المللی برگزار شد مقرر شد رقابتهای تکواندو باشگاههای آسیا جام یادگار امام ( ره ) به ریاست تشکیلاتی استاندار آذربایجان شرقی برگزار شود.